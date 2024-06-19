Jose Mourinho bugün Samandıra'da işbaşı yapıyor!

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılışı sonrası takımın başına getirilen Jose Mourinho işbaşı yapıyor. Yeni sezon için 22 Haziran'da start verecek sarı-lacivertliler, Avusturya'da kampa girecek.
İstanbul'a gelen Jose Mourinho, bugünden itibaren Samandıra tesislerinde çalışmalarına başlayacak.
Sarı-lacivertlilerin kamp programı dahilinde oynayacağı maçların programı şu şekilde:
6 Temmuz Cumartesi
19.00 Fenerbahçe - Admira Wacker (BSFZ Arena)
10 Temmuz Çarşamba
19.00 Fenerbahçe - Hajduk Split (Merkur Arena)
13 Temmuz Cumartesi
18.30 Fenerbahçe - Strasbourg (Merkur Arena)