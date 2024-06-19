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Jose Mourinho bugün Samandıra'da işbaşı yapıyor!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.06.2024 22:13
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Bu akşam İstanbul'a gelen Jose Mourinho, bu sabah Samandıra’da çalışmalarına devam edecek.

Jose Mourinho bugün Samandıra'da işbaşı yapıyor!

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılışı sonrası takımın başına getirilen Jose Mourinho işbaşı yapıyor. Yeni sezon için 22 Haziran'da start verecek sarı-lacivertliler, Avusturya'da kampa girecek.

BUGÜN İŞBAŞI YAPIYOR

mourinho-josee

İstanbul'a gelen Jose Mourinho, bugünden itibaren Samandıra tesislerinde çalışmalarına başlayacak.

Sarı-lacivertlilerin kamp programı dahilinde oynayacağı maçların programı şu şekilde:

6 Temmuz Cumartesi

19.00 Fenerbahçe - Admira Wacker (BSFZ Arena)

10 Temmuz Çarşamba

19.00 Fenerbahçe - Hajduk Split (Merkur Arena)

13 Temmuz Cumartesi

18.30 Fenerbahçe - Strasbourg (Merkur Arena)

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Anahtar Kelimeler:
José Mourinho fenerbahçe
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