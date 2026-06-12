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Jose Mourinho'dan Arda Güler hakkında karar! Daha dün imzayı atmıştı

Dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun, milli yıldızımız Arda Güler'i takımının orta sahasında kilit isim olarak kullanmayı planladığı iddia edildi.

Jose Mourinho'dan Arda Güler hakkında karar! Daha dün imzayı atmıştı
Emre Şen
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Avrupa futbol piyasasında Arda Güler rüzgarı esmeye devam ediyor. Genç yaşına rağmen sergilediği üstün performansla devlerin iştahını kabartan milli yıldızımız, Real Madrid'in yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun planlarının en önemli parçası olarak görülüyor.

İSPANYOL BASINI DUYURDU: ORTA SAHANIN BEYNİ OLACAK

Jose Mourinho dan Arda Güler hakkında karar! Daha dün imzayı atmıştı 1

İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden AS'ta yer alan çarpıcı habere göre; Jose Mourinho, Arda Güler'i saha içindeki sisteminin merkezine oturtmayı hedefliyor. Portekizli çalıştırıcının, genç yeteneği oyun kurucu pozisyonunda değerlendirerek takımın hücum organizasyonlarını tamamen onun üzerinden şekillendirmeyi ve onu "orta sahanın kilit ismi" yapmayı planladığı öne sürüldü.

FENERBAHÇE DÖNEMİNDE KİRALAYAMAMIŞTI

Jose Mourinho dan Arda Güler hakkında karar! Daha dün imzayı atmıştı 2

Haberin detaylarında, Mourinho'nun Arda Güler hayranlığının yeni olmadığına da dikkat çekildi. Deneyimli teknik adamın, Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde de milli yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmak için yoğun bir çaba sarf ettiği ancak o dönemki şartlar gereği bu transfer girişiminde başarılı olamadığı hatırlatıldı. Yarım kalan bu hikayenin önümüzdeki transfer döneminde nasıl şekilleneceği şimdiden büyük bir merak konusu oldu.

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José Mourinho Arda Güler real madrid
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