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Jose Mourinho'dan Bundesliga'ya yeşil ışık

ALMANYA HABERLERİ  | 15.07.2019 11:08 | Son Güncelleme

Portekizli teknik adam Jose Mourinho, geleceği hakkında yaptığı açıklamada Almanca öğrendiğini söyleyerek Bundesliga'ya yeşil ışık yaktı.

Jose Mourinho'dan Bundesliga'ya yeşil ışık

Aralık 2018'den bu yana bir takım çalıştırmayan 56 yaşındaki Portekizli teknik adam Jose Mourinho kariyeri ve gelecek hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Mourinho, doğru olduğuna inandığı projede yer almak istediğini belirterek; "Adrenalini, sahayı, mesleğimi, futbolu çok özledim. İngilizce, İspanyolca, Portekizce, Fransızca ve İtalyanca biliyorum. Şu an için ise Almanca çalışıyorum; çünkü bir dil öğrenmeyi özledim" sözleriyle Bundesliga'ya yeşil ışık yaktı.

Kariyerinde Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid gibi takımları çalıştıran Jose Mourinho, son olarak Manchester United'ta görev yaptı. Mourinho'nun kariyerinde 2'si Şampiyonlar Ligi, 1'i UEFA Kupası, 1'i Avrupa Ligi, 1'i UEFA Süper Kupa olmak üzere toplam 30 şampiyonluğu bulunuyor. 56 yaşındaki teknik adamla Benfica, Olimpique Lyon ve Newcastle United'ın yakından ilgilendiği belirtiliyor.

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