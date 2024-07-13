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Jose Mourinho'dan Dusan Tadic kararı! Sezon öncesinde taktik planlamayı kendisine anlattı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
13.07.2024 15:56
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yeni sezon öncesi takım içindeki taktiklerini oturtmaya başladı. Dusan Tadic ile özel bir toplantı yapan Mourinho, yıldız oyuncuyu sol kanatta oynatmak istemediğini söyledi.

Jose Mourinho'dan Dusan Tadic kararı! Sezon öncesinde taktik planlamayı kendisine anlattı
Dusan Tadic

Dusan Tadic

SIR Sırbistan
Yaş: 36 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Jose Mourinho ile Dusan Tadic arasında yapılan toplantıdan yeni bir karar çıktı. İlerleyen yaşı nedeniyle hızında düşüş yaşayan Tadic'i kanatta kullanmak istemeyen Mourinho, yıldız oyuncuya kafasındaki taktiği anlattı.

"10 NUMARA"

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Mourinho, Tadic'in saha içindeki rolünü önemsediğini söyleyerek kendisini 10 numara mevkisinde kullanmak istediğini söyledi. Tadic de bu talebe olumlu cevap verdi.

HIZLI KANAT OYUNU

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Portekizli teknik adam, Fenerbahçe için kafasında kurduğu planda hızlı kanat oyuncuları istiyor. Bu sebeple yönetime rapor veren Mourinho, Allan Saint-Maximin'in kesin olarak transfer edilmesini istedi.

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Anahtar Kelimeler:
José Mourinho dusan tadic fenerbahçe
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