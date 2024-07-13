Jose Mourinho'dan Dusan Tadic kararı! Sezon öncesinde taktik planlamayı kendisine anlattı

Jose Mourinho ile Dusan Tadic arasında yapılan toplantıdan yeni bir karar çıktı. İlerleyen yaşı nedeniyle hızında düşüş yaşayan Tadic'i kanatta kullanmak istemeyen Mourinho, yıldız oyuncuya kafasındaki taktiği anlattı.

"10 NUMARA"

Mourinho, Tadic'in saha içindeki rolünü önemsediğini söyleyerek kendisini 10 numara mevkisinde kullanmak istediğini söyledi. Tadic de bu talebe olumlu cevap verdi.

HIZLI KANAT OYUNU

Portekizli teknik adam, Fenerbahçe için kafasında kurduğu planda hızlı kanat oyuncuları istiyor. Bu sebeple yönetime rapor veren Mourinho, Allan Saint-Maximin'in kesin olarak transfer edilmesini istedi.

