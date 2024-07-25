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  4. Jose Mourinho'dan flaş karar! Fenerbahçe'nin yeni transferi Levent Mercan, bir dakika bile oynayamadan takımdan ayrılıyor!

Jose Mourinho'dan flaş karar! Fenerbahçe'nin yeni transferi Levent Mercan, bir dakika bile oynayamadan takımdan ayrılıyor!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
25.07.2024 09:47
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Levent Mercan, Jose Mourinho'nun gözüne giremedi. Yönetime verilen rapor doğrultusunda kiralanması gündeme gelen Levent Mercan'ın durumu menajerine bildirildi.

Jose Mourinho'dan flaş karar! Fenerbahçe'nin yeni transferi Levent Mercan, bir dakika bile oynayamadan takımdan ayrılıyor!
Levent Mercan

Levent Mercan

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Levent Mercan, bir dakika bile oynayamadan transfer oluyor.

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2 MİLYON EURO VERİLMİŞTİ

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Fenerbahçe, Karagümrük'ten ay başında 2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği Levent Mercan'ı kiralayabileceği bir takım arıyor.

MOURINHO İSTEMEDİ

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Jose Mourinho'nun gözüne giremeyen Levent Mercan'ın antrenman performansı geçer not almadı. Lugano maçının kadrosuna alınmayan Levent Mercan'a ayrılık sinyali verildi.

TERCİH YURT DIŞI

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Fenerbahçe'nin tercihen yurt dışından bir takıma göndermek istediği Levent Mercan'ın durumu genç oyuncunun moralini bir hayli bozdu.

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Anahtar Kelimeler:
José Mourinho fenerbahçe levent mercan
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