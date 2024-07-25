Jose Mourinho'dan flaş karar! Fenerbahçe'nin yeni transferi Levent Mercan, bir dakika bile oynayamadan takımdan ayrılıyor!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Levent Mercan, bir dakika bile oynayamadan transfer oluyor.

2 MİLYON EURO VERİLMİŞTİ

Fenerbahçe, Karagümrük'ten ay başında 2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği Levent Mercan'ı kiralayabileceği bir takım arıyor.

MOURINHO İSTEMEDİ

Jose Mourinho'nun gözüne giremeyen Levent Mercan'ın antrenman performansı geçer not almadı. Lugano maçının kadrosuna alınmayan Levent Mercan'a ayrılık sinyali verildi.

TERCİH YURT DIŞI

Fenerbahçe'nin tercihen yurt dışından bir takıma göndermek istediği Levent Mercan'ın durumu genç oyuncunun moralini bir hayli bozdu.