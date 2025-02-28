Jose Mourinho'dan Galatasaray'a manevi tazminat davası! Ateş asla sönmüyor... İşte detaylar

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası Jose Mourinho'nun basın toplantısında Galatasaray yedek kulübesine "Maymun gibi zıpladılar" benzetmesi ile ortalık karışmıştı. PFDK'dan Mourinho'ya 4 maç ceza gelmişti. Galatasaray'ın "Irkçılık" ile suçladığı Portekizli teknik adam için Fenerbahçe cephesi kesinlikle bu durumu kabul etmediklerini belirtmişti.

1 MİLYON 907 BİN TL

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü avukatları aracılığıyla Teknik Direktörümüz Jose Mourinho’nun kişilik haklarına yapılan saldırı sebebiyle Galatasaray Spor Kulübü’ne Jose Mourinho tarafından 1 milyon 907 bin Türk Lirası manevi tazminat davası açıldığını kamuoyuna duyururuz" denildi. Bu ifadeler üzerine Galatasaray cephesinden bir karşılık gelecek mi merak konusu.