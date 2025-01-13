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Jose Mourinho'dan galibiyete rağmen çarpıcı Süper Lig tepkisi! "Bazı maçların hikayesi önceden yazılıyor"

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
13.01.2025 23:17
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Süper Lig'de Konyaspor'ı 3-2 mağlup ederek zirve takibini süredüren Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, maç sonunda açıklamalarda bulunarak, çok konuşulacak sözler sarf etti. İşte sözleri...

Jose Mourinho'dan galibiyete rağmen çarpıcı Süper Lig tepkisi! "Bazı maçların hikayesi önceden yazılıyor"

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor'u 3-2 mağlup etti. Mücadelenin ardından teknik direktör Jose Mourinho, açıklamalarda bulunarak, dikkat çeken sözler sarf etti.

"BAZI MAÇLARIN HİKAYESİ ÖNCEDEN YAZILMIŞ OLUYOR"

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Galibiyetin ardından açıklamalarda bulunan Jose Mourinho, "Verilen arada farklı opsiyonları çalıştık. Farklı şekillerde oynayabilmek önemli. Düzgün bir maç oldu bugün. Rakibin oynama şekli güzeldi. Bize de zorluk yaşattılar. Sonuçtan dolayı üzgün ve sevinçli insanlar olduğunu biliyorum. Hakikatli bir maçtı. Gerçek bir maçtı. Üzücüdür ki Türkiye Ligi'nde çok fazla böyle maç yok. Çünkü bazı maçların hikayesi önceden yazılmış oluyor." şekliden konuştu.

Sözlerine devam eden Mourinho, "Takımım mükemmel olmaktan uzak. Maçlar bugün gibi oynansaydı biz de çok farklı konumda olurduk. Belirttiğim gibi bazı maçların hikayesi önceden yazılmış oluyor. Biz mücadele etmeye devam ediyoruz." ifadelerini sarf etti.

"KONYA BAŞKANININ FUTBOLU DAHA İYİ BİLMESİ GEREKİYOR"

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"Başkanları hakem hakkında şikayet ettiyse yanılıyor. Bütün hafta 'Bir puan bizim için iyi olur' demişti ama 0 puan aldılar. Buraya gelmeden rakip hocayı ve takımı tebrik ettim. Korkmadan risk alabilen bir takım. Başkanlarının muhtemelen futbolu biraz daha iyi bilmesi gerekiyor, Konyaspor'un penaltı beklediği pozisyondan önce Tadic’e faul yapıldı! Türkiye'de birçok maç bu kalitede olmuyor. Bugünkü maç çok iyi bir maçtı."

"GEÇEN SEZON FENERBAHÇE YABACI VAR YÜZÜNDEN ÇOK ÖNEMLİ 2 PUAN KAYBETTİ!"

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"Geçen sezon yabancı VAR geldikten sonra Fenerbahçe çok önemli iki puan kaybetti Sivas'ta. Olmayan bir penaltı verildi. Çok büyük bir güç var ve sadece yabancı hakemler etki edebilir mi, buna inanmıyorum. En azından maçlarımızın adil olmasını dileyebilirim."

"STOPERE İHTİYACIMIZ VAR"

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"Stopere ihtiyacımız var. Acil demiyorum ama takımda bir denge yaratmak için stoper almalıyız. Jayden ve Becao'yu kaybettik. Bir pozisyon için istekte bulunacaksam bu stoper olur."

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Tümosan Konyaspor Tümosan Konyaspor
2 - 3
Fenerbahçe Fenerbahçe

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig José Mourinho Konyaspor fenerbahçe
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