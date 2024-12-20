SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Jose Mourinho'dan mağlubiyetin ardından futbolcuları hakkında olay itiraf! "İlk kez gördüm!"

Jose Mourinho'dan mağlubiyetin ardından futbolcuları hakkında olay itiraf! "İlk kez gördüm!"

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
20.12.2024 22:52
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Eyüpspor ile 1-1 berabere kalınan maçın ardından takımını eleştirdi. Portekizli hoca, "Felaket bir maçtı" diyerek futbolcularına tepki gösterdi. İşte o sözler...

Jose Mourinho'dan mağlubiyetin ardından futbolcuları hakkında olay itiraf! "İlk kez gördüm!"

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda ikas Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı. Zirve yarışında ağır bir darbe alan sarı - lacivertlilerde, Jose Mourinho karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Jose Mourinho'nun açıklamaları şu şekilde:

"FELAKET BİR MAÇTI"

GfQ_h3oXAAASVXK

"Takımım çok kötüydü! Felaket bir maçtı. Maç ne kadar oynandı, maç içinde ne kadar çok oyun durdu, oyuncular ne kadar çok yerdeydi? Çok defa. Maçın kalitesi çok kötüydü. Teknik hata çoktu. Benim için zayıf ve düşük kalitede bir maçtı. Maçın düşük kalitede olmasından değil takımımdan sorumluyum. Takımım kötü performans sergiledi. Topu tutmak, çevirmek zordu. Oyun kurmada hata yaptık. İkinci yarıda daha iyiydik. Net demesem de pozisyonlara girdik. Top kayıplarıyla rakibe kontratak şansı yakaladı. Benim adıma zayıf bir maçtı, takımım adına kötü bir performanstı."

"İZİN OLMAMASINI TERCİH EDERDİM"

GfRDJT4WQAEEueA

"Şimdi birkaç günlük izin olacak. Benim için mutlu bir izin dönemi olmayacak. Oyuncular için nasıl olacağı da kendi mentalitelerine bağlı. İzin olmamasını tercih ederdim ama çok önceden söz vermiştik. Bu iki haftalık aranın ikinci periyodunda çok sıkı çalışacağız."

"TÜRKİYE'DE BAZI ŞEYLER ZOR"

479157_SUPER-LIGIN-17NCI-HAFTASINDA-EYUPSPOR-

"Ben oyuncularımdan pragmatik olmasını bekliyorum. Matematik kaçıncı olduğunuzu belirler. Matematiksel olarak savaşmak zorundayız. Herkes daha fazlasını hak ediyor. Oyuncular daha fazlasını vermeli. Türkiye'de bazı şeyler zor. Uzun kariyerimde bazı şeyleri ilk kez burada görüyorum. Devre arası soyunma odası koridorunda olanlar gibi. Zor. Oyuncular uzun süredir burada, adapte olmaları gerekiyor. Yenilerin de bu duruma adapte olmaları gerekiyor. Kulübümüz oyunculara en iyi koşulları veriyor. Ben kendi kalitemi biliyorum. Ekibimizin kalitesini biliyorum. Antrenmanlarda oyuncularımıza en iyisini veriyoruz. Ligin ikinci yarısında ne bekliyorsunuz oyuncularınızdan derseniz, bunu bekliyorum."

"İLK KEZ GÖRDÜM"

GfRC0XdX0AA-G1J

“Kariyerimde bazı şeyleri ilk kez burada görüyorum, devre arası koridorda olanlar gibi. Oyuncular uzun süredir burada ve adapte olmaları gerekiyor, yeniler de bu duruma alışmalı. Kulüp, oyunculara en iyi koşulları sunuyor. Ben kendi kalitemi ve ekibimin kalitesini biliyorum. Antrenmanlarda oyuncularımıza en iyisini veriyoruz. Ligin ikinci yarısında ne bekliyorsunuz derseniz, işte bunu bekliyorum.”

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
ikas Eyüpspor ikas Eyüpspor
1 - 1
Fenerbahçe Fenerbahçe

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig José Mourinho Eyüpspor fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Magdeburg'da noel pazarına araçlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Magdeburg'da noel pazarına araçlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

ABD'den HTŞ ile ilk temas! Colani kararını dünyaya duyurdular: 'Kaldırılacak'

ABD'den HTŞ ile ilk temas! Colani kararını dünyaya duyurdular: 'Kaldırılacak'

Eyüpspor-Fenerbahçe maçında tartışmalara yol açan karar! Ofsayt mi, değil mi?

Eyüpspor-Fenerbahçe maçında tartışmalara yol açan karar! Ofsayt mi, değil mi?

Fenerbahçe frenledi! Eyüpspor karşısında 2 puan bıraktı... Liderlik yarışında yara aldı!

Fenerbahçe frenledi! Eyüpspor karşısında 2 puan bıraktı... Liderlik yarışında yara aldı!

Fenerbahçe golü attı... Arda Turan kırmızı kart! Ortalık bir anda karıştı!

Fenerbahçe golü attı... Arda Turan kırmızı kart! Ortalık bir anda karıştı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.