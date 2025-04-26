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Jose Mourinho'dan olay sözler! "Hakem kararlarından korkmak için..."

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
26.04.2025 21:46
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 1-0'dan dönerek 3-1 kazandıkları Gaziantep FK maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Jose Mourinho'dan olay sözler! "Hakem kararlarından korkmak için..."

Gaziantep FK ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında karşı karşıya geldi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan müsabakada 1-0 yenik duruma düşen sarı - lacivertliler, ikinci yarıda üst üste bulduğu gollerle rakibini 3-1 mağlup etti.

Galatasaray ile puan farkını maç fazlasıyla 2'ye düşüren sarı - lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

MOU'NUN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

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"Rakibin attığı gol, bizim hatamızdan sonra iyi bir şutla geldi. Bunun dışında oynamaya çalışan ve maçı domine eden bizdik. İlk yarıda değişiklik yaptık ve daha sonra değişiklik yaptık. 3-1'den sonra tamamen takıma denge getirmek için değişiklik yaptık ve her şey bizim için iyi gitti. 45 ve 72. dakika periyodunda fark, gol atmamızdı. İlk yarıda da pozisyonlar bulduk. İkinci yarıda da pozisyonlar bulduk ama o periyotta goller bulduk. Maçı domine etmiştik.

'HAKEM KARARLARINDAN KORKMAK İÇİN ÇOK FAZLA NEDENİMİZ VAR'

3.dakikada sarı kart gördüğünüzde oyuncu olarak bu durum sizi kısıtlıyor. İsmail'i ilk yarıda çıkartmak istemedim ama sonrasında değişiklik yapmak zorundaydım. 6 numara oynadığınızda rakibi kovalar ve müdahale edersiniz. Hakem kararlarından korkmak için çok fazla nedenimiz var. Bugün yine canımızın yandığını hissettik. O yüzden İsmail'i çıkardım. İrfan Can çok mücadele etti ama onun yerine taze bir oyuncu sokmak istedim. Onları oyundan çıkartma nedenim bunlardı."

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