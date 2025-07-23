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Jose Mourinho'dan olay yaratan açıklama! "Kupa kazanamadığım tek takım Fenerbahçe"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Portekiz’de katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli takımın son durumunu değerlendiren Jose Mourinho, önemli değerlendirmelerde bulundu.

Jose Mourinho'dan olay yaratan açıklama! "Kupa kazanamadığım tek takım Fenerbahçe"
Emre Şen

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Portekiz’de Canal 11’e verdiği kapsamlı röportajda açıklamalarda bulundu.

"ARTIK EN İYİ OLAN, EN ÇOK ALGI YARATAN KİŞİ"

Jose Mourinho dan olay yaratan açıklama! "Kupa kazanamadığım tek takım Fenerbahçe" 1

"Bugün en önemli şey, üst düzey bir PR uzmanına sahip olmak. Çünkü dünya artık algılarla yönetiliyor. Eskiden en çok kazanan en iyi sayılırdı. Şimdi öyle değil. Artık en iyi olan, en çok algı yaratan kişi. Ben 2004'te Premier Lig'e geldim, o sezon Avrupa şampiyonuydum. Bugün Premier Lig'e teknik direktör olarak kimlerin geldiğini bile bilmiyorum. Saygısızlık anlamında söylemiyorum, bu bir gerçek. Artık teknik direktörler galibiyet sayısına göre değil, istatistiklere, verilere göre seçiliyor. Algılar yaratılıyor ve artık kazanmaktan daha önemli olan, 'şöyle oynamak', 'böyle görünmek'. Bu açıdan her şey kökten değişti."

"KUPA KAZANAMADIĞIM İLK KULÜP"

Jose Mourinho dan olay yaratan açıklama! "Kupa kazanamadığım tek takım Fenerbahçe" 2

"Burada kazanma baskısı mı var? Bu benim suçum. Çünkü geçmişte çok kez kazandım. Tottenham’da fazla süre kalmadım ama bir final oynayacaktım, finalden iki gün önce gönderildim. Roma’da kazandım ve ikinci bir Avrupa finaline çıktım. Fenerbahçe, tam bir sezon geçirdiğim ve ne bir final oynayamadığım ne de kupa kazanamadığım ilk kulüp oldu."

"BİR GÜN PORTEKİZ'E DÖNECEĞİM"

Jose Mourinho dan olay yaratan açıklama! "Kupa kazanamadığım tek takım Fenerbahçe" 3

"Bir gün kendimi tekrar Portekiz'de antrenörlük yaparken göreceğim. Ve bir gün Portekiz milli takımını çalıştıracağım. Portekiz'le ya da değil, bir Dünya Kupası'nda olmak istiyorum. Ama bu Portekiz milli takımıyla olmalı."

"EDERSON GİBİ BİR KALECİN YOKSA OLMAZ"

Jose Mourinho dan olay yaratan açıklama! "Kupa kazanamadığım tek takım Fenerbahçe" 4

"Herkes Guardiola gibi oynamaya çalışıyor ama Ederson gibi bir kalecin yoksa olmaz. Elindekine göre uyum sağlamak zorundasın. Aksi takdirde ‘fikrimle öldüm’ diyen teknik direktörler olur ki bu aptallıktır."

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Anahtar Kelimeler:
José Mourinho fenerbahçe
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