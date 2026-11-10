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Sahada rakip, Eyüpsultan'da dost! Emre Belözoğlu ve Arda Turan'dan dikkat çeken buluşma

Futbolculuk dönemlerinden bu yana yakın dostluklarıyla bilinen Emre Belözoğlu ve Arda Turan, Eyüpsultan'da buluştu. Şampiyonlar Ligi'nde 15 gün sonra rakip olacak iki teknik adamın cami çıkışındaki görüntüleri dikkat çekti.

Sahada rakip, Eyüpsultan'da dost! Emre Belözoğlu ve Arda Turan'dan dikkat çeken buluşma
Burak Kavuncu

Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelmeye hazırlanan Emre Belözoğlu ve Arda Turan, maç öncesinde İstanbul'da bir araya geldi. İki teknik adamın sabah namazı sonrası yaşadığı samimi anlar sosyal medyada gündem oldu.

SABAH NAMAZI SONRASI BİRLİKTE SALEP İÇTİLER

Sahada rakip, Eyüpsultan da dost! Emre Belözoğlu ve Arda Turan dan dikkat çeken buluşma 1

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Eyüpsultan Camii'nde sabah namazı kıldı. İki teknik adam, namazın ardından cami önündeki seyyar satıcı Gülistan Çetinkaya'dan salep alarak sohbet etti.

İkilinin samimi anları, işletmecinin sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla ortaya çıktı. Futbolculuk dönemlerinde aynı formayı giyen ve uzun yıllara dayanan dostlukları bulunan Belözoğlu ile Turan'ın buluşması kısa sürede ilgi gördü.

ESNAF GÜLİSTAN ÇETİNKAYA O ANLARI ANLATTI

İki teknik adama salep satan kadın girişimci Gülistan Çetinkaya, yaşananları anlattı. Çetinkaya, ikiliyi uzun zamandır tanıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Onları gördüğümde şaşırmadım. Aramızda güzel bir muhabbet var. Sabah namazı kılmaya geliyorlar, onları uzun zamandır tanıyorum. 31 yıldan beri burada esnaflık yapıyorum. Tezgahımız 24 saat açık, herkese hizmet veriyoruz. Ben şaşırmadım, çok güzel bir duygu. Gençler sabah namazına geldiler, saleplerini içtiler, gittiler. Allah kabul etsin.”

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İKİ TÜRK TEKNİK ADAM ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE RAKİP OLACAK

Sahada rakip, Eyüpsultan da dost! Emre Belözoğlu ve Arda Turan dan dikkat çeken buluşma 2

Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe ile Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, 25 Kasım Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelecek. İngiltere'deki Stamford Bridge Stadı'nda oynanacak mücadele saat 23.00'te başlayacak.

Bu karşılaşma, Şampiyonlar Ligi tarihinde iki Türk teknik adamın birbirlerine rakip olacağı ilk maç olarak kayıtlara geçmeye hazırlanıyor.

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