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Jose Mourinho muhabire tepki gösterdi: 'İlk günden beri sorularınızın seviyesi aynı'

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Eyüpspor'u konuk etti Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho 2-1'lik Eyüpspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Stattaki atmosferin değiştiğini söyleyen ünlü teknik adam muhabirin sorusuna tepki gösterdi. İşte detaylar...

Jose Mourinho muhabire tepki gösterdi: 'İlk günden beri sorularınızın seviyesi aynı'
Cansu Akalp

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. Teknik direktör Jose Mourinho, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"İLK GÜNDEN BERİ SORULARINIZIN SEVİYESİ AYNI"

"İlk geldiğiniz anda burada çok önemli bir coşku ve destek vardı. Bugün ise çok farklı bir atmosfer vardı. İki anı karşılaştırdığınızda neler söylersiniz?" sorusuna tepki gösteren Mourinho, "İlk günden beri sorularınızın seviyesi aynı! Stattaki atmosfer değişti, bunu normal karşılıyorum. Bir taraftar için bu tarz maçların motivasyonu olmaz. Çünkü sıralamadaki yeri değiştirmeyecek. Bir taraftar olsam ben de bugünkü maça gelmezdim." ifadelerini kullandı.

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SEÇİM SORUSUNA YANIT!

"Fenerbahçe'de yönetim seçim kararı açıkladı, ne söyleyeceksiniz?" sorusuna karşılık ise Portekizli hoca, "Sezonu en yüksek puanla bitirmek için çalıştık ve kazandık. Bunun dışındaki her şeyin dışında kaldım." dedi.

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MS
Fenerbahçe Fenerbahçe
2 - 1
ikas Eyüpspor ikas Eyüpspor

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José Mourinho fenerbahçe
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