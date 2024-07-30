Jose Mourinho'dan rakiplere gözdağı! ''Bizimle oynayacakları için çok şanssızlar çünkü...''

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci Ön Eleme Turu rövanş maçında sahasında ağırladığı Lugano’yu 2-1 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho değerlendirmelerde bulundu. Taraftarların desteğinden bahseden ve maçı değerlendiren Jose Mourinho, “Atmosfer gerçekten çok güzeldi. İlk yarıda takımın çok iyi gitmediği bir dönme vardı. O zamanlarda taraftarın ateşli olmasını beklemezsiniz. Bizi desteklemeye devam ettiler. 2 pozisyonda bir oyuncuya tepkiler oldu. Bu tarz tepkiler olunca hepimize yapılmış gibi hissediyoruz. Taraftara saygı duyuyorum. Onlardan bir şey isteme şansım varsa herkesi desteklemelerini istiyorum. Harika bir atmosfer vardı. Zemin de iyileşmişti. Bu da iyi bir pas oyunu oynamamızı sağladı. Maç zor geçti. İlk şutta golü yedik ve genel durum 4-4’e geldi. Fred’i de çıkarmam ekstra değişiklik kullanmam anlamına geldi. 1 hakkımı erken kullandığım için biraz daha idare etmek ve beklemek istedim. 1-1’den sonra maçın kontrolünü tamamen elimize aldık. Yedek kulübesinden gelen oyuncuların katkısı iyiydi. Dün basın toplantısında ‘Bu bir hayatta kalma mücadelesi’ demiştim. İstediğimizi elde etmeyi başardık. Şimdi önümüzdeki maça hazırlanmamız için 1 haftamız var” ifadelerini kullandı.

“BEN TUR ATLAMAK İSTİYORUM”

Eleme karşılaşmalarında maç kazanmaktan daha çok tur atlamanın önemli olduğunu vurgulayan tecrübeli teknik adam, “Ben her maçı kazanmak istemiyorum. Ben tur atlamak istiyorum. Bugün kazandık ama benim sayemde değil oyuncularım ve taraftarımızın sayesinde. Rakip takımı da tebrik ediyorum. İyi bir hocaları var ve iyi organize olmuş bir takım. Onlara Avrupa Ligi’nde iyi dileklerimi sunuyorum” sözlerini sarf etti.

“FUTBOL, ROKET BİLİMİ DEĞİL”

Takımın haftalar geçtikte üstüne koyacağını aktaran Mourinho, “Futbol, roket bilimi değil. Oyuncuların hepsi bir birinden farklı. En-Nesyri henüz takımla antrenman yapmadı. Bugün Maximin ve Oğuz oynamadı. İsmail ve Kahveci kulübeden girdiler. Takım her hafta üstüne koyarak devam edecektir. Fred bir problem yaşadı. Ne kadar bizden uzak kalacak bilmiyorum ama bir sonraki turda olmayacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

"ONLAR İÇİN DE ZOR OLACAK ÇÜNKÜ BİZİMLE EŞLEŞTİLER"

Lille maçının çalışmalarına yarın başlayacaklarını söyleyen Portekizli teknik adam, “Lille’i henüz analiz etmedim. Onları geçen seneden biliyorum ama çok fazla çalışmadım. Yarından itibaren başlamamız gerekiyor. Öğle yemeği sonrasında ekibimle birlikte Lille’i çalışmaya başlayacağız. Türk takımlarının Avrupa’nın üst düzey seviyelerinde zorluk yaşamalarını anlıyorum. Türk takımlarının kura şansı olması gerekiyor bu bizim için bu turda geçerli olmadı. Lille için de aynısını söyleyebilirim. Onlar için de zor olacak çünkü bizimle eşleştiler. Çünkü çok iyi bir kadromuz var.” dedi.

“ANAHTAR OYUNCULARDAN BİRİ OLDU”

Livakovic’in anahtar oyunculardan biri olduğunu belirten Mourinho, “Livakovic bugün maçın 2-0’a gelmesini engelledi. O zaman 2 gol atmamız gerekecekti. Bugün anahtar oyunculardan biri oldu. Takım da ilk yarı iyi performans sergilemedi. Krunic’in performansını bireysel olarak değerlendiremem çünkü ilk yarı iyi değildik. Devrede bir oyuncu değiştirmemiz gerekti. İkinci yarında İsmail, Mert ve Szymanski orta sahasıyla daha iyi bir performans sergiledik” diyerek sözlerini noktaladı.