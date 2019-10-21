Mourinho'dan çarpıcı Galatasaray yorumu

İngiltere'de bir süredir televizyon yorumculuğu yapan ünlü teknik direktör Jose Mourinho, Galatasaray-Real Madrid maçı hakkında konuştu. Portekizli teknik adam, kritik maçın saha dışı zorluklarına dikkat çekti.

Mourinho, maç için ''Real, Real gibi değil. Her Şampiyonlar Ligi deplasmanı gibi Galatasaray deplasmanı da çok zor geçecektir. Real'in yetenekli hücum ayakları, İstanbul'da önemli bir bariyerle karşılaşacak. Galatasaray tribünleri sizin önünüze duvar örüyor'' dedi.

''KULAKLARI SAĞIR EDİYORLAR''

Real Madrid'in başındayken Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray'a 3-2 yenildiklerini hatırlatan Mourinho, ''O atmosferde oynamak dünyanın her takımı için çok zor. Kulakları sağır eden bir tezahürat oluyor. Futbolcularınız bir anda el freni çekilmiş gibi oluyor ve rakip kaleye gitmekte zorlanıyor'' şeklinde konuştu.

