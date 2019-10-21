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Mourinho'dan çarpıcı Galatasaray yorumu

GALATASARAY HABERLERİ  | 21.10.2019 16:25 | Son Güncelleme

Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Galatasaray-Real Madrid maçıyla ilgili çarpıcı yorumlar yaptı. Mourinho, "Real Madrid'in yetenekli hücum ayakları, İstanbul'da önemli bir bariyerle karşılaşacak. Galatasaray tribünleri sizin önünüze duvar örüyor. O atmosferde oynamak dünyanın her takımı için çok zor. Kulakları sağır eden bir tezahürat oluyor" dedi.

Mourinho'dan çarpıcı Galatasaray yorumu

İngiltere'de bir süredir televizyon yorumculuğu yapan ünlü teknik direktör Jose Mourinho, Galatasaray-Real Madrid maçı hakkında konuştu. Portekizli teknik adam, kritik maçın saha dışı zorluklarına dikkat çekti.

Mourinho, maç için ''Real, Real gibi değil. Her Şampiyonlar Ligi deplasmanı gibi Galatasaray deplasmanı da çok zor geçecektir. Real'in yetenekli hücum ayakları, İstanbul'da önemli bir bariyerle karşılaşacak. Galatasaray tribünleri sizin önünüze duvar örüyor'' dedi.

''KULAKLARI SAĞIR EDİYORLAR''
Real Madrid'in başındayken Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray'a 3-2 yenildiklerini hatırlatan Mourinho, ''O atmosferde oynamak dünyanın her takımı için çok zor. Kulakları sağır eden bir tezahürat oluyor. Futbolcularınız bir anda el freni çekilmiş gibi oluyor ve rakip kaleye gitmekte zorlanıyor'' şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
mourinho real madrid Galatasaray

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Merak etme reailin gsden daha cok taraftarı var şimdi türkiyede
Kulakları sağır ediyoruz,her türlü küfür var, kavga var,şike var hatta ve hatta sahte balon imparatorlar,krallar var ama 110 yıllık futbol geçmişi olan bi ülkede hala elle tutulur bir uluslar arası başarı yok..Çeyrek final oynamışız da ,yok yarı final oynamışız da vs vs.Sonuçta koca bir HİÇ..
bizi bilen bilirrr avrupa fatihiyiz..
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