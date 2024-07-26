Jose Mourinho'dan tüm Fenerbahçe takımına uyarı! ''Rehavete kapılmayın, her an her şey olabilir!''

Fenerbahçe'de gündem Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek... Lugano engelini aşıp yoluna devam etmek isteyen sarı-lacivertlilerde Jose Mourinho'dan oyuncularına uyarı geldi.

"HER AN HER ŞEY OLABİLİR"

Alınan galibiyet sonrası avantajı cebine koyan Fenerbahçe'de morallerin bir hayli yerinde olduğu bilinirken Mourinho'dan oyuncularına rehavet uyarısı geldi. Mourinho, "İki ayaklı maçlarda her an her şey olabilir. ‘Turu atladık’ duygusunu bir kenara bırakacağız. İkinci maçta, taraftarımız önünde gerçek gücümüzü gösterip, Şampiyonlar Ligi özlemine bir adım daha yaklaşacağız” dedi.

TARAFTARLARA GÜVENİYOR

Kadıköy'de oynanacak maçta taraftarlarına güvenen Mourinho, rakibini farklı bir şekilde mağlup edip yoluna devam etmek istiyor.