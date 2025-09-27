SPOR

Jose Mourinho eski oyuncusunu transfer ediyor! Devre arasında Benfica'ya imzayı atabilir

Fenerbahçe'nin ardından Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho, eski oyuncusu Karim Benzema'ya kancayı taktı. Portekiz Ligi'nde şampiyonluğunu hedefleyen Jose Mourinho, hücum hattına tecrübeli bir ismi daha katmak istediğini yönetime bildirdi.

Fenerbahçe'nin ardından Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho'dan flaş bir transfer hamlesi geldi. Takımın hücum gücünden memnun olmayan Portekizli çalıştırıcı, Karim Benzema'nın transfer edilmesini istedi.

BENZEMA TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Kariyerine Suudi Arabistan takımı Al-Ittihad'da devam eden fakat Avrupa'ya dönmek isteyen Karim Benzema, Jose Mourinho'nun telefonuna sıcak baktı ve devre arasında dönüş için düşünmeye başladı.

BENZEMA'NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Al Ittihad forması altında bu sezon 3 maçta süre bulan 37 yaşındaki Karim Benzema, 3 kez ağları havalandırdı.

