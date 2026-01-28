Jose Mourinho eski takımına acımadı! Fenerbahçe'nin "dinamosunu" alıyor!

Domenico Tedesco yönetiminde kadro mühendisliğine devam eden Fenerbahçe'de, takımın en önemli parçalarından biri olan Fred için ayrılık çanları çalmaya başladı. Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica, Brezilyalı orta sahayı kadrosuna katmak için kolları sıvadı.

MOURINHO BİZZAT İSTEDİ

Transferin arkasındaki ismin ise Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Jose Mourinho olduğu ortaya çıktı. Benfica'yı çalıştıran Portekizli teknik adamın, Fred'in dinamizmine ve tecrübesine hayran olduğu, yönetime "Mutlaka alalım" talimatı verdiği öğrenildi.

KOMŞU DA PUSUDA: OLIMPIAKOS

Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fred'in talipleri sadece Benfica ile sınırlı değil. Yunanistan devi Olimpiakos'un da tecrübeli yıldızın durumunu yakından takip ettiği ve şartları zorlayabileceği belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sarı-Lacivertli formayla bu sezon istikrarlı bir görüntü çizen Fred, çıktığı 28 maçta 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe yönetiminin, takımın kilit isimlerinden biri olan Fred için gelecek tekliflere nasıl yanıt vereceği merak konusu.