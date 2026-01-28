SPOR

Jose Mourinho eski takımına acımadı! Fenerbahçe'nin "dinamosunu" alıyor!

SON DAKİKA Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de ara transfer hareketliliği sürerken Portekiz'den gelen haber gündemi sarstı! Benfica'nın dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, Sarı-Lacivertli takımın Brezilyalı yıldızı Fred'i gözüne kestirdi. Mourinho'nun talimatıyla Benfica yönetimi harekete geçerken, Komşu'dan da sürpriz bir talip var!

Emre Şen
Fred

Fred

BRE Brezilya
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Domenico Tedesco yönetiminde kadro mühendisliğine devam eden Fenerbahçe'de, takımın en önemli parçalarından biri olan Fred için ayrılık çanları çalmaya başladı. Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica, Brezilyalı orta sahayı kadrosuna katmak için kolları sıvadı.

MOURINHO BİZZAT İSTEDİ

Jose Mourinho eski takımına acımadı! Fenerbahçe nin "dinamosunu" alıyor! 1

Transferin arkasındaki ismin ise Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Jose Mourinho olduğu ortaya çıktı. Benfica'yı çalıştıran Portekizli teknik adamın, Fred'in dinamizmine ve tecrübesine hayran olduğu, yönetime "Mutlaka alalım" talimatı verdiği öğrenildi.

KOMŞU DA PUSUDA: OLIMPIAKOS

Jose Mourinho eski takımına acımadı! Fenerbahçe nin "dinamosunu" alıyor! 2

Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fred'in talipleri sadece Benfica ile sınırlı değil. Yunanistan devi Olimpiakos'un da tecrübeli yıldızın durumunu yakından takip ettiği ve şartları zorlayabileceği belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Jose Mourinho eski takımına acımadı! Fenerbahçe nin "dinamosunu" alıyor! 3

Sarı-Lacivertli formayla bu sezon istikrarlı bir görüntü çizen Fred, çıktığı 28 maçta 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe yönetiminin, takımın kilit isimlerinden biri olan Fred için gelecek tekliflere nasıl yanıt vereceği merak konusu.

