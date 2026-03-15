Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak şampiyonluk iddiası! Fenerbahçe ve Galatasaray'ı kıyasladı ve...

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray’ın sahasında RAMS Başakşehir’i 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Sports Digitale ekranlarında açıklamalarda bulundu.

Dilmen, sarı-kırmızılı ekibin sahadaki performansına ve karşılaşmanın genel görüntüsüne dair dikkat çekerken şampiyonluk yarışına dair de konuştu.

"BU OYUNCULARA DA YANSIYOR"

"Dünkü maçın bitiş düdüğüyle Galatasaray mayısı beklemeden, böyle bir avantaj gelmiş deyip bu maçı başka bir hale getirdi. Bu oyuncuya da yansıyor."

"ŞAMPİYON OLAMAZSA..."

"Galatasaray şampiyon olamazsa büyük sürpriz olur. 7 puandan bağımsız söylüyorum. Fenerbahçe'de Talisca'yı çıktığın zaman pozisyon da bulamıyorsun.”

"GALATASARAY ÇOK NET ÖNDE"

“Bundan sonra ne olur? Fenerbahçe'yle Trabzonspor değil, Galatasaray olamaz. Yani Galatasaray şampiyon yapar Fenerbahçe ve Trabzonspor'u. Puandan bağımsız söylüyorum. 4 puan da fark olmuş olsa, oyunculara hocaların performansına baktığında çok net önde olan Galatasaray.”