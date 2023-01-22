Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye transfer yapıyor! Gözden çıkardığı Matias Vina, 'Çubuklu'ya yakın...

Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunu Galatasaray'a kaptıran ve 2. sırada yer bulan Fenerbahçe'de HangiKredi Ümraniyespor maçı için hazırlıklar sürerken, transfer çalışmaları da son gaz devam ediyor. Sarı - lacivertlilerin transferden sorumlu yöneticisi Selahattin Baki, takviyeler için araştırmaların sürdüğünü ifade etmişti.

Teknik direktör Jorge Jesus'un stoper transferi isteğini Adana Demirspor'dan Samet Akaydın ile gerçekleştiren Fenerbahçe, sol bek talebi için ise gündemine birçok isim almıştı.

O İSİM MATIAS VINA

Sarı - lacivertlilerin radarındaki ismin Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma'da top koşturan Matias Vina olduğu ortaya çıktı.

MENAJERİ TEMASA GEÇTİ

Portekizli teknik adamın fazla şans vermediği Vina'nın kulüp arayışında olduğu ve menajerinin Fenerbahçe ile temasa geçtiği kaydedildi. Kanarya'nın da Roma ile pazarlık masasına oturacağı ve anlaşma zemini arayacağı belirtildi.

MOURINHO GÖZDEN ÇIKARDI

Jose Mourinho'nun gözden çıkardığı oyuncunun da Türkiye'de forma giymeye sıcak baktığı ifade edildi.

Bu sezon Roma formasıyla 7 resmi maça çıkan 25 yaşındaki Uruguaylı futbolcu, gol ya da asist katkısı veremedi.

