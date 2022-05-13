SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Jose Mourinho, Fenerbahçelilerin düşmanı olacak! Takımın can damarını istiyor

Jose Mourinho, Fenerbahçelilerin düşmanı olacak! Takımın can damarını istiyor

13.05.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin yıldızı Kim Min-Jae'yi kadroda görmek istiyor. Sarı-lacivertli taraftarların takımdan ayrılmasını asla istemediği yıldız oyuncu için şimdiden kampanya başlatıldı.

Jose Mourinho, Fenerbahçelilerin düşmanı olacak! Takımın can damarını istiyor
Kim Min-Jae

Kim Min-Jae

GKO Güney Kore
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği başarılı performans her anlamda ses getiren Kim Min Jae, tam 2 senedir Jose Mourinho'nun göz hapsinde duruyor.

Dünyaca ünlü Portekizli teknik adam, Tottenham'ı çalıştırdığı 2020-2021 sezonunda Güney Koreli stoperi kendi scout ekibine özel olarak izletmiş ve olumlu rapor almıştı. Deneyimli çalıştırıcının, Kim Min Jae'ye olan yakın ilgisinin devam ettiği ortaya çıktı.

Çin'deki başarılı döneminden sonra Avrupa'ya geçen ve Fenerbahçe'ye imza atan Kim'in üstüne koyarak ilerlemesi Mourinho'nun takibinden kaçmıyor. Şu anda Roma'yı çalıştıran Jose Mourinho'nun özellikle gelecek dönem için 25 yaşındaki stoperle ilgili planları olduğu vurgulanıyor.

TRANSFERDEKİ İLK HEDEF KİM MİN JAE

aa_25399652

UEFA Konferans Ligi'nde finalde olan Roma, şampiyonluğa ulaşırsa gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarına direkt katılacak. Şu an Serie A'da 6. olan Roma bu sayede gelecek sezon Avrupa sorunu yaşamayacak. Bu şampiyonluk gelirse İtalyan kulübünün gelecek sezon için Mourinho'ya geniş bir transfer bütçesi sunacağı belirtiliyor. Mourinho'nun da transferdeki ilk hedeflerinden birinin Kim Min Jae olacağı ifade ediliyor.

NEWCASTLE UNİTED DA TALİP

f0dc24b33a05426181a3116b5a19da3d

Öte yandan İngiltere Premier Lig'de Suudi Arabistan destekli konsorsiyum tarafından satın alınan Newcastle United'ın gelecek sezon iyi bir yapılanmaya gitmesi planlanıyor. Bu planlar doğrultusunda Newcastle'da yeni menajer olarak Jose Mourinho'nun adı geçiyor. Mourinho, İngiltere'ye gitmesi halinde Newcastle'daki planlamada yine Kim Min Jae'ye yer açmak istiyor.

KATAR'DA PARLAYACAK

resized_825e5-43ccc2aafenerbahcetransferhaberleriportoilekimminjaepazarliklaribasladimasadakirakam1642843502395

2022 Dünya Kupası da Kim Min Jae için önemli bir vitrin olacak. Güney Kore formasıyla Katar'daki dev turnuvada H Grubu'nda, Portekiz, Gana ve Uruguay'a karşı forma giyecek Kim, burada da yakından izlenecek.

Jose Mourinho'nun ülkesi Portekiz ile aynı grupta yer alması da 25 yaşındaki stoper için ilginç bir durum olacak. Eğer Kim, Dünya Kupası'ndan önce Fenerbahçe'den ayrılmazsa ve performansı Katar'da daha da yükselirse bonservis bedelinin ciddi anlamda yukarı çekilmesi amaçlanıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni adresi şaşkınlık yarattı! ''Küfürler etti''Yeni adresi şaşkınlık yarattı! ''Küfürler etti''
Nuri Şahin'den Galatasaray sürprizi!Nuri Şahin'den Galatasaray sürprizi!
Nwakaeme'den Fenerbahçe açıklaması!Nwakaeme'den Fenerbahçe açıklaması!
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Roma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Herkes altını konuşuyor ama gümüş yatırımcıları da şokta!

Herkes altını konuşuyor ama gümüş yatırımcıları da şokta!

Bakan Bilgin'den flaş 3600, EYT ve zam açıklaması!

Bakan Bilgin'den flaş 3600, EYT ve zam açıklaması!

Süper Lig yayın ihalesini kim kazandı? Maçlar hangi kanalda? İşte cevabı...

Süper Lig yayın ihalesini kim kazandı? Maçlar hangi kanalda? İşte cevabı...

Galatasaraylı eski futbolcunun kızı Yeliz Koç soyundu!

Galatasaraylı eski futbolcunun kızı Yeliz Koç soyundu!

3. kez Trabzonspor bayrağını kesti!

3. kez Trabzonspor bayrağını kesti!

Yeni adresi şaşkınlık yarattı! ''Küfürler etti''

Yeni adresi şaşkınlık yarattı! ''Küfürler etti''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

“Göğüslerim o kadar büyük ki herkes bana bakıyor”

“Göğüslerim o kadar büyük ki herkes bana bakıyor”

Bomba yorum! "Bir kadının göğsünü yarı çıplak değil çıplak görsem..."

Bomba yorum! "Bir kadının göğsünü yarı çıplak değil çıplak görsem..."

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Yardım istedi! “Kocamla 10 yıldır cinsel ilişkiye girmiyoruz”

Yardım istedi! “Kocamla 10 yıldır cinsel ilişkiye girmiyoruz”

“Cinsiyet istemiyorum” dedi! Penisini kestirdi

“Cinsiyet istemiyorum” dedi! Penisini kestirdi

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.