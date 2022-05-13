Jose Mourinho, Fenerbahçelilerin düşmanı olacak! Takımın can damarını istiyor

Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği başarılı performans her anlamda ses getiren Kim Min Jae, tam 2 senedir Jose Mourinho'nun göz hapsinde duruyor.

Dünyaca ünlü Portekizli teknik adam, Tottenham'ı çalıştırdığı 2020-2021 sezonunda Güney Koreli stoperi kendi scout ekibine özel olarak izletmiş ve olumlu rapor almıştı. Deneyimli çalıştırıcının, Kim Min Jae'ye olan yakın ilgisinin devam ettiği ortaya çıktı.

Çin'deki başarılı döneminden sonra Avrupa'ya geçen ve Fenerbahçe'ye imza atan Kim'in üstüne koyarak ilerlemesi Mourinho'nun takibinden kaçmıyor. Şu anda Roma'yı çalıştıran Jose Mourinho'nun özellikle gelecek dönem için 25 yaşındaki stoperle ilgili planları olduğu vurgulanıyor.

TRANSFERDEKİ İLK HEDEF KİM MİN JAE

UEFA Konferans Ligi'nde finalde olan Roma, şampiyonluğa ulaşırsa gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarına direkt katılacak. Şu an Serie A'da 6. olan Roma bu sayede gelecek sezon Avrupa sorunu yaşamayacak. Bu şampiyonluk gelirse İtalyan kulübünün gelecek sezon için Mourinho'ya geniş bir transfer bütçesi sunacağı belirtiliyor. Mourinho'nun da transferdeki ilk hedeflerinden birinin Kim Min Jae olacağı ifade ediliyor.

NEWCASTLE UNİTED DA TALİP

Öte yandan İngiltere Premier Lig'de Suudi Arabistan destekli konsorsiyum tarafından satın alınan Newcastle United'ın gelecek sezon iyi bir yapılanmaya gitmesi planlanıyor. Bu planlar doğrultusunda Newcastle'da yeni menajer olarak Jose Mourinho'nun adı geçiyor. Mourinho, İngiltere'ye gitmesi halinde Newcastle'daki planlamada yine Kim Min Jae'ye yer açmak istiyor.

KATAR'DA PARLAYACAK

2022 Dünya Kupası da Kim Min Jae için önemli bir vitrin olacak. Güney Kore formasıyla Katar'daki dev turnuvada H Grubu'nda, Portekiz, Gana ve Uruguay'a karşı forma giyecek Kim, burada da yakından izlenecek.

Jose Mourinho'nun ülkesi Portekiz ile aynı grupta yer alması da 25 yaşındaki stoper için ilginç bir durum olacak. Eğer Kim, Dünya Kupası'ndan önce Fenerbahçe'den ayrılmazsa ve performansı Katar'da daha da yükselirse bonservis bedelinin ciddi anlamda yukarı çekilmesi amaçlanıyor.

