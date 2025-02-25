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Jose Mourinho, Galatasaray'a karşı şikayette bulunmaya hazırlanıyor! Olay artık farklı boyutlara ulaştı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
25.02.2025 15:34
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Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Jose Mourinho’nun kullanmış olduğu ifadelerle ilgili bir açıklama yayımladı. Sarı-lacivertlilerin bu açıklamasının ardından Jose Mourinho cephesi de Galatasaray'ı şikayet etmek için çalışmalara başladı.

Jose Mourinho, Galatasaray'a karşı şikayette bulunmaya hazırlanıyor! Olay artık farklı boyutlara ulaştı...

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan maçta yaşanan olaylar sonrası Jose Mourinho içi ırkçılık suçlamaları ortaya atılmıştı. Sarı-kırmızılı kulüp bu olayı yargıya taşıyacağını bildirirken, UEFA'ya da gerekli başvuruları yapacağını ifade etmişti.

FENERBAHÇE CEVAP VERDİ

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Sarı-lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbol takımımız ile Galatasaray arasında oynanan maçtan sonra gündemi meşgul eden bir konu üzerine bu açıklama zaruri olmuştur.

Teknik Direktörümüz Jose Mourinho’nun maç sonunda ortaya koyduğu bir söylem, bağlamından tamamen koparılarak kasıtlı şekilde çarpıtmaya çalışılmıştır.
Aklıselim her insanın görüp anlayacağı üzere; Jose Mourinho’nun maç sırasında rakip takım teknik heyetinin hakem kararlarına aşırı tepkisini betimlemek amacıyla kullandığı bu ifadeler, hiçbir şekilde ırkçılıkla ilişkilendirilemez.

Bu söylemi ırkçılık söylemi gibi göstermeye çalışmak tamamen art niyetli bir yaklaşımdır.
Rekabeti saha dışına çıkarmak, gündemi değiştirmek ve manipüle etmek adına atılan bu aciz iftira ile ilgili hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz" denildi.

MOURINHO DA HAMLE YAPMAYA HAZIRLANIYOR

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Portekizli teknik adam suçlamalar nedeniyle Galatasaray'a karşı dava açmaya hazırlanıyor. Avukatlarıyla toplantı gerçekleştiren Mourinho, kısa süre içinde resmi başvurularını yapacak.

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a Jose Mourinho cevabı! "Art niyetli yaklaşım, hukuki haklarımızı kullanacağız"Fenerbahçe'den Galatasaray'a Jose Mourinho cevabı! "Art niyetli yaklaşım, hukuki haklarımızı kullanacağız"
Anahtar Kelimeler:
José Mourinho ırkçılık fenerbahçe galatasaray
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