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Jose Mourinho, Galatasaray'a transferi ilginç bir şekilde açıkladı! ''Bundan sonra sadece öldüklerinde oynayabilirler''

07.12.2023 09:49 | Son Güncelleme:
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Roma'da Jose Mourinho kanunları devreye girdi. Takımının son haftalardaki performansından memnun kalan Portekizli çalıştırıcı, bu performansa rağmen temposu düşük bazı futbolcuları gözüne kestirdi. Son alınan Sassuolo galibiyetin ardından ilginç ifadeler kullanan Mourinho, "Bundan sonra bazı oyuncular yalnızca sahadaki futbolcularım öldüğünde ilk 11 başlayabilir." dedi.

Zeki Çelik

Zeki Çelik

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Roma
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Futbolda 'The special one' lakaplı efsane çalıştırıcı Mourinho'dan yine ilginç bir ifade geldi. Alınan Sassuolo galibiyetine rağmen oyuncularını eleştiren Mourinho'dan Zeki Çelik dahil olmak üzere birçok futbolcuya kapıyı gösterdi.

"SADECE ÖLDÜKLERİNDE OYNAYABİLİRLER"

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Sassuolo maçında karşılaşmanın 87. dakikasında oyuna dahil olan Zeki Çelik ile maç sonunda ufak bir tartışma yaşayan Mourinho, maç sonunda yaptığı açıklamayla oyuncularına kendini gösterdi. Yedek oyuncularının temposundan memnun olmayan Mourinho, "Benim tüm oyuncularım her zaman hazır olmak zorunda. Ama yedek oyuncularımın hazır olduğunu göremiyorum. Öyle ki; bazıları, sahadaki oyuncularım ölürse forma giyebilir. Onun dışında asla 11 başlayamazlar." dedi.

ZEKİ ÇELİK İÇİN TEHLİKE ÇANLARI

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Sosyal medyada Roma taraftarının da hedefine yerleşen Zeki Çelik'in devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Galatasaray'ın çok istediği milli oyuncu için sarı-kırmızılılar devreye girdi. Dursun Özbek'in devre arasında hamle yaparak Zeki Çelik'i kiralık olarak Galatasaray'a kazandırması bekleniyor.

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