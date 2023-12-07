Jose Mourinho, Galatasaray'a transferi ilginç bir şekilde açıkladı! ''Bundan sonra sadece öldüklerinde oynayabilirler''

Futbolda 'The special one' lakaplı efsane çalıştırıcı Mourinho'dan yine ilginç bir ifade geldi. Alınan Sassuolo galibiyetine rağmen oyuncularını eleştiren Mourinho'dan Zeki Çelik dahil olmak üzere birçok futbolcuya kapıyı gösterdi.

"SADECE ÖLDÜKLERİNDE OYNAYABİLİRLER"

Sassuolo maçında karşılaşmanın 87. dakikasında oyuna dahil olan Zeki Çelik ile maç sonunda ufak bir tartışma yaşayan Mourinho, maç sonunda yaptığı açıklamayla oyuncularına kendini gösterdi. Yedek oyuncularının temposundan memnun olmayan Mourinho, "Benim tüm oyuncularım her zaman hazır olmak zorunda. Ama yedek oyuncularımın hazır olduğunu göremiyorum. Öyle ki; bazıları, sahadaki oyuncularım ölürse forma giyebilir. Onun dışında asla 11 başlayamazlar." dedi.

ZEKİ ÇELİK İÇİN TEHLİKE ÇANLARI

Sosyal medyada Roma taraftarının da hedefine yerleşen Zeki Çelik'in devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Galatasaray'ın çok istediği milli oyuncu için sarı-kırmızılılar devreye girdi. Dursun Özbek'in devre arasında hamle yaparak Zeki Çelik'i kiralık olarak Galatasaray'a kazandırması bekleniyor.





