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Jose Mourinho, Galatasaray'ın kasasına 10 milyon Euro hediye edecek! İtalyan devine oynamayan yıldızı önerdi: "Alırsanız pişman olmazsınız"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
29.01.2025 10:35
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Jose Mourinho'nun İtalyan futbolu üstündeki etkisi ayrılsa da devam ediyor. Roma'da görev aldığı süre boyunca birçok takımla yakınlık kuran Portekizli çalıştırıcı, Napoli yetkililerine Galatasaray'da forma şansı bulamayan Victor Nelsson'u önerdi.

Jose Mourinho, Galatasaray'ın kasasına 10 milyon Euro hediye edecek! İtalyan devine oynamayan yıldızı önerdi: "Alırsanız pişman olmazsınız"

Jose Mourinho'nun hamlesi Galatasaray'ın kasasını bir hayli rahatlatacak. Sarı-kırmızılılarda forma şansı bulamayan Nelsson'u Napoli'ye öneren Jose Mourinho, İtalyan devinin bu ismi transfer edebileceğini ifade etti.

OKAN BURUK TERCİH ETMİYOR

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Galatasaray'da iyiden iyiye yedek kulübesine hapsolan Nelsson'a talih kuşu kondu. İtalyan futbolundaki ağırlığı sebebiyle Napoli yetkilileriyle arası iyi olan Mourinho, Galatasaray'da forma şansı bulamayan Nelsson'u önerdi.

NAPOLI TEKLİF YAPACAK

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10 milyon Euro civarında bir bonservis beklentisi olan Galatasaray'a bu rakamı önermeye hazırlanan Napoli'nin Jose Mourinho'nun tavsiyesine güvendiği ve önümüzdeki günlerde harekete geçeceği aktarıldı.

Jose Mourinho'nun Galatasaray Hamlesi Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

Mourinho'nun önerisini destekliyorum.
Nelsson'un kalması daha iyi olurdu.
Napoli'nin teklifi yetersiz.
Galatasaray için bu iyi bir fırsat.

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Anahtar Kelimeler:
José Mourinho galatasaray napoli
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Morinyo zaten Galatasaray hayranı fatih hocanın arkadaşıdır ha
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