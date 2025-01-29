Jose Mourinho, Galatasaray'ın kasasına 10 milyon Euro hediye edecek! İtalyan devine oynamayan yıldızı önerdi: "Alırsanız pişman olmazsınız"

Jose Mourinho'nun hamlesi Galatasaray'ın kasasını bir hayli rahatlatacak. Sarı-kırmızılılarda forma şansı bulamayan Nelsson'u Napoli'ye öneren Jose Mourinho, İtalyan devinin bu ismi transfer edebileceğini ifade etti.

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Galatasaray'da iyiden iyiye yedek kulübesine hapsolan Nelsson'a talih kuşu kondu. İtalyan futbolundaki ağırlığı sebebiyle Napoli yetkilileriyle arası iyi olan Mourinho, Galatasaray'da forma şansı bulamayan Nelsson'u önerdi.

NAPOLI TEKLİF YAPACAK

10 milyon Euro civarında bir bonservis beklentisi olan Galatasaray'a bu rakamı önermeye hazırlanan Napoli'nin Jose Mourinho'nun tavsiyesine güvendiği ve önümüzdeki günlerde harekete geçeceği aktarıldı.