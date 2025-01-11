Jose Mourinho gözünün yaşına bakmadı! Takıma geldiği gibi gönderme kararı aldı

Fenerbahçe'ye Jorge Jesus döneminde transfer olan Lincoln Henrique'nin kiralık sözleşmesi bitmiş ve geçtiğimiz günlerde İstanbul'a dönmüştü. Takıma katılan yıldız oyuncu hiç beklemediği bir kararla karşılaştı.

"HEMEN GÖNDERİN"

Jose Mourinho’nun kendisine şans vermesini bekleyen Lincoln için ayrılık yolu gözüktü. Jose Mourinho'nun hakkında olumsuz rapor verdiği Brezilyalı oyuncu bavullarını daha açmadan gönderilme kararı alındı.

ROTA İNGİLTERE

TRT Spor'un haberine göre; Hull City'nin Lincoln Henrique'yi transfer etmek istediği vurgulandı. Önümüzdeki günlerde bu transferin netlik kazanabileceği belirtiliyor.