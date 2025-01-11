SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Jose Mourinho gözünün yaşına bakmadı! Takıma geldiği gibi gönderme kararı aldı

Jose Mourinho gözünün yaşına bakmadı! Takıma geldiği gibi gönderme kararı aldı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
11.01.2025 07:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak oyuncuların listesi yavaş yavaş belli oluyor. Performansından memnun olmadığı isimleri göndermeye karar veren Jose Mourinho, kulübede mutsuz oyuncu istemiyor. Şampiyonluk yolunda hata yapma lüksü olmayan Portekizli çalıştırıcı, kiradan dönen yeni oyuncusuna şans vermeden gönderme kararı aldı.

Jose Mourinho gözünün yaşına bakmadı! Takıma geldiği gibi gönderme kararı aldı

Fenerbahçe'ye Jorge Jesus döneminde transfer olan Lincoln Henrique'nin kiralık sözleşmesi bitmiş ve geçtiğimiz günlerde İstanbul'a dönmüştü. Takıma katılan yıldız oyuncu hiç beklemediği bir kararla karşılaştı.

"HEMEN GÖNDERİN"

Screenshot_1

Jose Mourinho’nun kendisine şans vermesini bekleyen Lincoln için ayrılık yolu gözüktü. Jose Mourinho'nun hakkında olumsuz rapor verdiği Brezilyalı oyuncu bavullarını daha açmadan gönderilme kararı alındı.

ROTA İNGİLTERE

Screenshot_4

TRT Spor'un haberine göre; Hull City'nin Lincoln Henrique'yi transfer etmek istediği vurgulandı. Önümüzdeki günlerde bu transferin netlik kazanabileceği belirtiliyor.

Jose Mourinho'nun Takımdan Gönderdiği Oyuncular Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

Mourinho doğru karar veriyor
Bu durum oyuncuların moralini düşürür
Takımın başarısı için bir çözüm olabilir
Gönderilen oyuncuların değeri göz ardı ediliyor

Anahtar Kelimeler:
José Mourinho haberler fenerbahçe son dakika transfer haberleri transfer haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan'ın elini öptü 200 TL harçlık aldı

Erdoğan'ın elini öptü 200 TL harçlık aldı

Bakan Fidan'dan Fransa'ya Suriye çıkışı: Gelsinler görelim!

Bakan Fidan'dan Fransa'ya Suriye çıkışı: Gelsinler görelim!

Beşiktaş'tan İsmail Kartal bombası! Fenerbahçe istememişti, Beşiktaş resmi imzayı her an attırabilir...

Beşiktaş'tan İsmail Kartal bombası! Fenerbahçe istememişti, Beşiktaş resmi imzayı her an attırabilir...

Jose Mourinho gözünün yaşına bakmadı! Takıma geldiği gibi gönderme kararı aldı

Jose Mourinho gözünün yaşına bakmadı! Takıma geldiği gibi gönderme kararı aldı

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'a aldıramadığı yıldız oyuncuyu Okan Buruk Galatasaray'a alıyor!

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'a aldıramadığı yıldız oyuncuyu Okan Buruk Galatasaray'a alıyor!

Nuri Şahin'e henüz 25. saniyede şok! İlk 20 dakikada tam 4 gol

Nuri Şahin'e henüz 25. saniyede şok! İlk 20 dakikada tam 4 gol

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

En kaliteli montları, ayakkabıları yarı fiyatına alma şansı burada!

En kaliteli montları, ayakkabıları yarı fiyatına alma şansı burada!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.