Jose Mourinho, Guangzhou Evergrande'nin 100 milyon Euro'luk teklifini reddetti

MYNET.COM | Jose Mourinho, kendisini futbol tarihinin en çok kazanan teknik direktörü yapacak olan sözleşmeyi reddetti.

Sky Sports'un haberine göre; Portekizli teknik adam Çin devi Guangzhou Evergrande'den gelen 100 milyon Euro'luk astronomik teklifi geri çevirdi.

Haberde Evergrande grubunun milyarder başkanı Xu Jiayin ile geçtiğimiz nisan ayında Londra'da görüşen Mourinho'nun Avrupa'da bir takım çalıştırmak istediği için çılgın teklifi kabul etmediği belirtildi.



