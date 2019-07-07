Jose Mourinho, Guangzhou Evergrande'nin 100 milyon Euro'luk teklifini reddetti

MYNET.COM | Jose Mourinho, kendisini futbol tarihinin en çok kazanan teknik direktörü yapacak olan sözleşmeyi reddetti.
Sky Sports'un haberine göre; Portekizli teknik adam Çin devi Guangzhou Evergrande'den gelen 100 milyon Euro'luk astronomik teklifi geri çevirdi.
Haberde Evergrande grubunun milyarder başkanı Xu Jiayin ile geçtiğimiz nisan ayında Londra'da görüşen Mourinho'nun Avrupa'da bir takım çalıştırmak istediği için çılgın teklifi kabul etmediği belirtildi.
Nijerya çeyrek finalde
G.Saray için flaş transfer iddiası
Real Madrid'den Milan'a gitti
Ümraniye golcüsünü buldu
Adanaspor'a yeni sağ bek
İtalyanlar, Gary Medel'in peşinde
Transferde bir bomba daha patladı
Ersun Yanal'dan transfer açıklaması
Mustafa Yumlu Göztepe'ye yakın
Nwakaeme'nin sözleşmesi uzatıldı
Milli futbolcumuz dünya devine transfer oldu
Beşiktaş'tan geleceğe yatırım
UEFA'dan Trabzonspor kararı
Transferi açıkladı: Fenerbahçe ile anlaştık
Ozan Kabak, Almanlar'a içini döktü! 'Aldığım karar bir kere...'
Okuyucu Yorumları 1 yorum