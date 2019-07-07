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Jose Mourinho, Guangzhou Evergrande'nin 100 milyon Euro'luk teklifini reddetti

FUTBOL HABERLERİ  | 07.07.2019 11:35 | Son Güncelleme

Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Çin Süper Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande tarafından önerilen 100 milyon Euro değerindeki teklifi reddetti.

Jose Mourinho, Guangzhou Evergrande'nin 100 milyon Euro'luk teklifini reddetti

MYNET.COM | Jose Mourinho, kendisini futbol tarihinin en çok kazanan teknik direktörü yapacak olan sözleşmeyi reddetti.

Sky Sports'un haberine göre; Portekizli teknik adam Çin devi Guangzhou Evergrande'den gelen 100 milyon Euro'luk astronomik teklifi geri çevirdi.

Haberde Evergrande grubunun milyarder başkanı Xu Jiayin ile geçtiğimiz nisan ayında Londra'da görüşen Mourinho'nun Avrupa'da bir takım çalıştırmak istediği için çılgın teklifi kabul etmediği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
jose mourinho Guangzhou Evergrande

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Yalan yaaa..piyasasıni yükseltmek için uydurulmuş bir haber..100 milyon euroyu kim kime verir bu bir...ikincisi de kim reddeder
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