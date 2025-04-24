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  4. Jose Mourinho için şampiyon hocayı yolluyorlar! İngiliz ekibi her an resmi teklifi yapabilir

Jose Mourinho için şampiyon hocayı yolluyorlar! İngiliz ekibi her an resmi teklifi yapabilir

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
24.04.2025 13:41
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Fenerbahçe'de şampiyonluk şansı mucizelere kalmasının ardından Jose Mourinho için ayrılık çanları çalmaya başlamıştı. Sarı-lacivertlilerde sezon sonunda flaş değişiklikler yaşanması beklenirken Premier Lig ekibi Jose Mourinho için düğmeye bastı.

Jose Mourinho için şampiyon hocayı yolluyorlar! İngiliz ekibi her an resmi teklifi yapabilir

Fenerbahçe'de yolların ayrılması beklenen Jose Mourinho için İngiliz kulübü devreye girdi. Championship'te bitime 2 hafta kala İngiltere Premier Lig'e çıkmayı garantileyen Leeds United, Jose Mourinho ile ilgileniyor.

ŞAMPİYON HOCAYI YOLLAYACAKLAR

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Leeds United'ın başarısına rağmen Daniel Farke ile yollarını ayıracağı neredeyse kesin gibi. Premier Lig için tecrübeli bir isim arayan Leeds United, Jose Mourinho isminde karar kıldı.

JOSE MOURINHO TEKLİFE SICAK

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Yeniden İngiltere'ye dönmeye sıcak bakan Jose Mourinho, Leeds United'ın olası teklifini kabul edecek. İngiliz kulübünün birkaç aday arasında kaldığı ve son kararı önümüzdeki haftalarda vereceği ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
José Mourinho fenerbahçe
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