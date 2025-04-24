Jose Mourinho için şampiyon hocayı yolluyorlar! İngiliz ekibi her an resmi teklifi yapabilir

Fenerbahçe'de yolların ayrılması beklenen Jose Mourinho için İngiliz kulübü devreye girdi. Championship'te bitime 2 hafta kala İngiltere Premier Lig'e çıkmayı garantileyen Leeds United, Jose Mourinho ile ilgileniyor.

ŞAMPİYON HOCAYI YOLLAYACAKLAR

Leeds United'ın başarısına rağmen Daniel Farke ile yollarını ayıracağı neredeyse kesin gibi. Premier Lig için tecrübeli bir isim arayan Leeds United, Jose Mourinho isminde karar kıldı.

JOSE MOURINHO TEKLİFE SICAK

Yeniden İngiltere'ye dönmeye sıcak bakan Jose Mourinho, Leeds United'ın olası teklifini kabul edecek. İngiliz kulübünün birkaç aday arasında kaldığı ve son kararı önümüzdeki haftalarda vereceği ifade edildi.