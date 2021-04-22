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Jose Mourinho için Valencia iddiası

22.04.2021 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun İspanya'ya geri döneceği konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'dan kovulan 58 yaşındaki teknik direktörün Valencia'yı çalıştırmaya yakın olduğu ileri sürüldü.

Jose Mourinho için Valencia iddiası

Tottenham'dan kovulan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun yeni takımı belli oluyor.

İngiliz basınının iddiasına göre, 58 yaşındaki teknik adamın yeni durağı İspanya'nın önde gelen takımlarından Valencia olacak. İngiliz basınının İspanyol internet sitesi Todofichajes.com'a dayandırdığı habere göre Valencia'nın sahibi Peter Lim, Mourinho'nun menajeri Jorge Mendes ile temas kurdu. Futbola ara vermeyi düşünmeyen Jose Mourinho'nun İspanya'ya geri dönmeye sıcak baktığı öğrenildi. Mourinho, 2010-2013 yılları arasında İspanya'da Real Madrid'i çalıştırmıştı.

32 MAÇTA 14 GALİBİYET

Geçtiğimiz pazartesi günü İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'dan kovulan Portekizli teknik direktör, Londra ekibiyle bu sezon ligde çıktığı 32 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 50 puan toplayabilmişti.

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Valencia
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