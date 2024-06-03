Jose Mourinho ilk hamlesini yaptı! Fenerbahçe'nin yıldız isminin biletini kesti...

Fenerbahçe'de ilk ayrılık resmileşmek üzere... Önümüzdeki yıl kesin olarak şampiyon olmak isteyen sarı-lacivertlilerde iç transfer konusu hareket kazandı.

MOURINHO RAPORUNU VERDİ

Mourinho ve Ali Koç arasında yapılan toplantıda ilk ayrılık belirlendi. Portekizli çalıştırıcı, Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Zajc ile yolların ayrılmasını istedi.

TRANSFER BEKLİYOR

Orta sahaya öncelik veren Mourinho, Zajc'ın ayrılığı sonrası bu bölgeye takviye istedi. Listesinde bulunan oyuncuları Ali Koç'a ileten Mourinho, transfer çalışmalarına hemen başladı.





