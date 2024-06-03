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Jose Mourinho ilk hamlesini yaptı! Fenerbahçe'nin yıldız isminin biletini kesti...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
03.06.2024 18:39
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho takımdan gidecek ilk ismi belirledi. Ali Koç'a verdiği raporda Miha Zajc'ı kadroda düşünmediğini ifade eden Portekizli çalıştırıcı Zajc'ın biletini kesti.

Jose Mourinho ilk hamlesini yaptı! Fenerbahçe'nin yıldız isminin biletini kesti...
Miha Zajc

Miha Zajc

SLV Slovenya
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de ilk ayrılık resmileşmek üzere... Önümüzdeki yıl kesin olarak şampiyon olmak isteyen sarı-lacivertlilerde iç transfer konusu hareket kazandı.

MOURINHO RAPORUNU VERDİ

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Mourinho ve Ali Koç arasında yapılan toplantıda ilk ayrılık belirlendi. Portekizli çalıştırıcı, Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Zajc ile yolların ayrılmasını istedi.

TRANSFER BEKLİYOR

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Orta sahaya öncelik veren Mourinho, Zajc'ın ayrılığı sonrası bu bölgeye takviye istedi. Listesinde bulunan oyuncuları Ali Koç'a ileten Mourinho, transfer çalışmalarına hemen başladı.

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Anahtar Kelimeler:
José Mourinho Miha Zajc fenerbahçe
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