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Jose Mourinho kanunları Galatasaray'a yarayacak!

Avrupa'da yılın en büyük yer sarsıntısı Madrid'de yaşandı. Real Madrid'in başına geçen Jose Mourinho, kulüpte büyük bir temizlik başlatarak Eduardo Camavinga’yı satış listesine koydu. Fransız yıldızın peşinde olan Galatasaray, İspanyolların bu hamlesini pazarlık masasında tarihi bir koz olarak kullanmak için düğmeye bastı.

Jose Mourinho kanunları Galatasaray'a yarayacak!
Burak Kavuncu
Eduardo Camavinga

Eduardo Camavinga

FRA Fransa
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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İspanya’dan gelen son dakika haberiyle küresel futbol piyasasında taşlar yerinden oynadı. Real Madrid’deki teknik direktörlük değişimi ve Jose Mourinho’nun gelişi, Galatasaray’ın rüya transferinde beklenmedik bir piyango etkisi yarattı.

MOURINHO İMZAYI ATTI, MADRİD'DE DEPREM BAŞLADI!

Jose Mourinho kanunları Galatasaray a yarayacak! 1

Real Madrid'de Florentino Perez'in yeniden başkanlık koltuğuna oturmasıyla başlayan yeni dönem, futbol dünyasında adeta bir domino etkisi yarattı. İspanyol devinde radikal kararlar alan Perez, takımın teknik direktörlük koltuğunu dünya futbolunun en sansasyonel isimlerinden Jose Mourinho'ya emanet etme kararı aldı. Real Madrid’de ikinci Mourinho dönemi resmen başlarken, Portekizli çalıştırıcının ayağının tozuyla yönetime sunduğu "kara liste", Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'a tarihi bir transfer fırsatı doğurdu.

OKAN BURUK'UN FAVORİSİ!

Jose Mourinho kanunları Galatasaray a yarayacak! 2

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un yeni sezon öncesi orta sahaya monte etmek istediği mutlak lider ve rüyalarını süsleyen asıl favori isim kesin olarak Eduardo Camavinga. Başarılı teknik adamın, Real Madrid’in Fransız dinamosunu sadece bir transfer hedefi olarak görmediği, takımın oyun hafızasını baştan aşağı değiştirecek bir "süper güç" olarak nitelendirdiği öğrenildi.

Camavinga’nın benzersiz atletizmine, baskı altındaki soğukkanlılığına ve hem savunmada hem hücumda sergilediği elit oyun zekasına hayran olan Okan Buruk'un, yönetimle yaptığı gizli zirvede, "Bizim tempomuza ve geçiş oyunumuza dünyada en çok uyan isim Camavinga. Jose Mourinho’nun onu gözden çıkarmış olması bizim için yüzyılın fırsatıdır; ne yapıp edip bu transferi bitirelim" diyerek yönetime ısrarlı bir rapor sunduğu bildirildi.

MOURINHO GELDİ, 7 YILDIZIN BİLETİNİ KESTİ!

Jose Mourinho kanunları Galatasaray a yarayacak! 3

İspanyol basınından Sport’un manşete taşıdığı sıcak gelişmeye göre; 63 yaşındaki tecrübeli teknik adam, kulübedeki yerini almadan önce kadroda dev bir temizlik harekatı başlattı. Real Madrid kadrosunda düşünmediği 7 futbolcunun ismini yönetime ileten Mourinho; Rodrygo, Ceballos, Asencio, Fran Garcia ve Mastantuono gibi piyasa değeri yüksek isimlerin üzerini çizdi. Ancak Portekizli hocanın gönderilmesini talep ettiği isimler arasında öyle bir futbolcu var ki, bu karar doğrudan Florya'nın iştahını kabarttı: Eduardo Camavinga!

GALATASARAY İÇİN TARİHİ FIRSAT: PAZARLIK MASASINDA EL GÜÇLENDİ

Jose Mourinho kanunları Galatasaray a yarayacak! 4

Uzun süredir merkez orta saha arayışlarını sürdüren ve Real Madrid'in Fransız dinamosu Eduardo Camavinga’nın şartlarını araştıran Galatasaray, bu haberle birlikte transferde adeta çağ atladı. Yıldız oyuncunun Mourinho'nun planları arasında yer almaması ve kulüpten gönderilecekler listesine konulması, sarı-kırmızılı idarecilerin eline dev bir koz verdi.

Daha önce İspanyol ekibinin kapısını çalan ancak yüksek bonservis engeline takılan Galatasaray yönetimi, bu yeni durumu bir avantaja çevirmek için hemen harekete geçti. Florentino Perez yönetiminin bu yaz yapacağı diğer dev takviyeler için ciddi bir sıcak para akışına ve bütçeye ihtiyaç duyması, Aslan'ın bonservis pazarlıklarında fiyatı ciddi şekilde aşağı çekmesini sağlayacak. Camavinga’nın "gözden çıkarılması", Galatasaray'ın bu rüya transferi çok daha makul ve esnek mali şartlarla bitirmesinin önünü sonuna kadar açtı.

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Anahtar Kelimeler:
transfer galatasaray Eduardo Camavinga
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