Jose Mourinho, maç sonu röportajını durdurmak istedi! Samsunsporlu oyuncuların sevinci sonrası sinirlenerek konuşmadı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Samsunspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu. Röportaj yaptığı esnada Samsunspor oyuncularının sesinden rahatsız olan Mourinho, röportajı durdurmayı talep etti.

KONUŞURKEN DURDURMAK İSTEDİ

Röportaja başladıktan sonra Samsunspor oyuncularının beraberlik kutlamasındaki seslerden rahatsız olduğunu dile getiren Jose Mourinho, röportajı durdurmayı talep etti. Bu talep, yayıncı kuruluş tarafından olumlu karşılandı. Yaklaşık 20 saniyelik verilen aranın ardından Mourinho açıklamalarına devam etti.

"YEDİĞİMİZ GOLÜ KONUŞMUŞTUK"

"Oyuncular, saha içerisinde hatalar yapıyorlar. Bunu aramızda konuşmalıyız. İlk yediğimiz gol, konuştuğumuz bir goldü. Cuma günü bunu konuştuk."

"GOL ÖNCESİNDE FAUL VAR"

"İkinci gol bazı takımlar için faul, bazı takımlar için basit. Arkadan itme var. Bazı takımlar için faul oluyor. Bizim için olmadı. Çok şey söyleyebilirim ama söylemiyorum. Şimdiden 7 puan kaybettik. Nasıl, ne şartlarda kaybettik konuşmayacağım. Ligin durumundan memnunsunuz. 7 puan kaybettik. Direkt şampiyonluktaki rakibimize kaybettik. Alabildiğimiz kadar puan almamız gerekiyor. Bizim stadımızda böyle bir gol attığımız zaman faul mü verilecek, gol mü verilecek, göreceğiz."