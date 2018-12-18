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Jose Mourinho Manchester United'dan 162 milyon TL tazminat alacak!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 18.12.2018 17:59 | Son Güncelleme

Manchester United'ın görevine son verdiği Jose Mourinho, İngiliz devinden servet değerinde tazminat alacak. Mourinho'nun, Manchester United'dan alacağı tazminat, Türkiye'deki yılbaşı büyük ikramiyesinin tam 2.3 katı...

Jose Mourinho Manchester United'dan 162 milyon TL tazminat alacak!

İngiltere'nin dev kulübü Manchester United, görevine son verdiği Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'ya servet tutarında tazminat ödeyecek.

Ünlü menajerin alacağı 24 milyon sterlinlik (162 milyon TL) tazminat, Türkiye'deki yılbaşı özel çekişilinde verilecek olan 70 milyon liralık büyük ikramiyenin 2.3 katını buluyor. Bu rakam ayrıca, Süper Lig'deki 12 kulübün piyasa değerini de aşıyor.

55 yaşındaki ünlü teknik adam, İngiliz ekibi tarafından ödenecek tazminat ile iş jeti de alabiliyor. Bu tazminat tutarı da Süper Lig'deki 12 kulübün piyasa değerini geçiyor.

Spor Toto Süper Lig'de yer alan kulüplerin Transfermarkt'te gösterilen toplam güncel piyasa değerine göre Mourinho, alacağı parayla şu kulüpleri geride bıraktı:

Göztepe: 26.55 milyon euro

Konyaspor: 25.55 milyon euro

Alanyaspor: 23 milyon euro

Kayserispor: 21.75 milyon euro

Kasımpaşa: 21.70 milyon euro

Sivasspor: 21.60 milyon euro

Çaykur Rizespor: 21.58 milyon euro

Antalyaspor: 20.55 milyon euro

Yeni Malatyaspor: 18.60 milyon euro

MKE Ankaragücü: 18.30 milyon euro

Akhisarspor: 16.28 milyon euro

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 13.23 milyon euro

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Anahtar Kelimeler:
jose mourinho Manchester United

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