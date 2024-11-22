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Jose Mourinho, Manchester United Teknik Direktörüne telefon açmıştı... Ruben Amorim aralarında geçen konuşmayı ifşa etti!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
22.11.2024 17:55
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Manchester United'ın yeni teknik direktörü Ruben Amorim, İngiltere Premier Lig'deki ilk maçı İpswich Town karşılaşması öncesi düzenlediği basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun kendisni araması üzerine arasında geçen diyalogu anlattı.

Jose Mourinho, Manchester United Teknik Direktörüne telefon açmıştı... Ruben Amorim aralarında geçen konuşmayı ifşa etti!

Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, Pazar günü Ipswich Town ile oynanacak maç öncesinde yeni görevine başlamasının ardından ilk kez basın toplantısında konuştu.

İşte Ruben Amorim'in açıklamaları;

AMORIM'DEN İDDİALI SÖZLER!

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Erik Ten Hag'ın ardından neleri değiştireceğini anlatan Amorim, "Bir koç olarak bir yolu veya diğerini seçmelisiniz, ben her zaman %100 kendi yolumu seçerim. Biraz risk almayı seçerim. Oyun tarzımıza çok inanıyorum ve onlar da inanacaklardır. İkinci bir yol yoktur. Farklı bir profilimiz olmadığı için bazı oyuncuları adapte edeceğiz. Belki Pazar günü ilk 11'i gördüğünüzde çok fazla değişiklik hissetmeyeceksiniz, ancak oyunda ve pozisyon almada veya topu aldıkları yerde yapılan değişiklikleri göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

MOURINHO İLE NE KONUŞTU?

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile arasında geçen diyalogu aktaran Amorim, "Kulübe hoş geldin dedi, büyük bir kulüp olduğunu söyledi ve bu açıdan haklı. Ama birçok şey değişiyor, artık farklı bir binadayız, yeni bir bina inşa ediyoruz. Ben farklı bir adamım ve oyuncularıma bir şeyler öğretmeyi umuyorum. Kulüp hala büyük, hala İngiltere'nin en iyisi ve kazanmak istiyoruz.'' dedi.

''O AVRUPA ŞAMPİYONU AMA BEN...''

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Jose Mourinho hakkında övgü dolu sözler kullanan Amorim, "Bütün Portekizli teknik direktörler için, dünyanın en iyisi olabileceğimizi gösterdi. Küçük bir ülke ama ben Mourinho'dan farklıyım. Mourinho'ya baktığınızda her yerde olabileceğini düşünüyorsunuz. O Avrupa şampiyonu ve ben değilim. Günümüzde futbol farklı ve bence bu an için doğru kişi benim, genç bir adamım." sözlerini sarf etti.

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José Mourinho Manchester United fenerbahçe
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