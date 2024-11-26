Jose Mourinho’nun Cristiano Ronaldo açıklamaları gündem oldu: Portekizli yıldız beğeni bıraktı!

Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 6-2 ile geçmişti. Mücadelenin ardından basın toplantısında konuşan teknik direktör Jose Mourinho, Cristiano Ronaldo'nun sarı-lacivertlilere transferi hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

RONALDO AÇIKLAMALARINI BEĞENDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun, Kayserispor maçı sonrasında Cristiano Ronaldo hakkında söyledikleri, İngiliz kanalı TNT Sports’un sosyal medya hesabında paylaşıldı. Portekizli yıldız, bu paylaşıma beğeni bıraktı.

MOURINHO NE DEMİŞTİ?

Jose Mourinho, Kayserispor maçının ardından Cristiano Ronaldo'nun Fenerbahçe'ye transferi ile ilgili gelen soruya basın toplantısında, "Ronaldo konusuna gelecek olursak belki bir gün öğle yemeğine gelebilir. Çünkü İstanbul aslında Arabistan ile Portekiz'in tam neredeyse ortasında kalıyor. Belki özel jestine atlayıp bir gün eski arkadaşını görmeye gelir. Benim yaşadığım yerde bir yemek yiyebiliriz kendisiyle. Ama Fenerbahçe' de oynaması hakkında soruyorsanız, onu yazanlar ya ne yazdıklarını bilmiyorlar ya da saçma haberler yapmaktan mutlu oluyorlar." yanıtını vermişti.

REAL MADRID'DE BERABER ÇALIŞTILAR

Cristiano Ronaldo ve Jose Mourinho, 2010 ile 2013 yılları arasında Real Madrid'de birlikte çalışmıştı.