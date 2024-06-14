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Jose Mourinho'nun eski öğrenciden flaş itiraf! ''Beni aradı ve şaka zannettim''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
14.06.2024 15:28
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Jose Mourinho'nun Real Madrid'de çalıştığı dönemde eski öğrencisi olan Sami Khedira, Portekizli çalıştırıcı için flaş itiraflarda bulundu.

Jose Mourinho'nun eski öğrenciden flaş itiraf! ''Beni aradı ve şaka zannettim''

Alman futbolcu Sami Khedira, İspanya'nın ünlü gazetesi AS'a açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho hakkında konuşan Khedira'nın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

"BENİ ARADI VE..."

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Khedira, 2010 Dünya Kupası'nın ardından Mourinho'dan telefon aldığını söyledi ve, "Aslında, bunun bir şaka olduğunu düşündüm. 2010 Dünya Kupası yarı finalinde İspanya'ya karşı kaybetmiştim ve ertesi gün bu telefonu aldım." açıklamasını yaptı.

"DÜNYANIN EN İYİSİYDİ"

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Mourinho'nun meziyetlerini öven Khedira, "O zamanlar İngilizcem pek iyi değildi, bu yüzden onunla konuşamadım. O da bana bir mesaj gönderdi. Ona büyük saygı duyuyordum, o dünyanın en iyi teknik direktörüydü." ifadelerini kullandı.

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José Mourinho fenerbahçe
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