Jose Mourinho'nun isteği üzerine Fenerbahçe Antony için harekete geçti! Manchester United kararını verdi

Kadro güçlendirme çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe'ye İngiltere'den kötü haber geldi. Teknik direktör Jose Mourinho'nun eski takımı Manchester United'dan istediği yıldız oyuncu, İngiliz devinden ayrılmak istemediği kaydedildi.

Bu transfer döneminde birçok yıldızı renklerine bağlayan Fenerbahçe, transferde durmamaya kararlı. Sarı - lacivertliler, Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun doğrultusunda transfer çalışmalarına son gaz devam ediyor.

ANTONY GELİŞMESİ

Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Manchester United'ın yıldız futbolcusu Antony'ye transfer teklifi yaptığı iddia edilmişti. Son aktarılan bilgilere göre Brezilyalı futbolcunun İngiliz devinden ayrılmaya hiç niyeti olmadığı yönünde. Konuya dair sıcak gelişmeyi ünlü gazeteci Fabrizio Romano duyurdu.

Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Manchester United forması giyen Antony'nin takımdan ayrılmayacağını aktardı.

AYRILMASINA İZİN YOK

Gazeteci Fabrizio Romano, Manchester United forması giyen Antony'nin takımdan ayrılmayacağını aktardı. Haberin detayında ise Manchester United'ın Sancho'yu Chelsea'ye sattığı ve İngiliz ekibinin hiçbir kanat oyuncusunun gitmesine izin vermeyeceği ifade edildi.

95 MİLYON EURO ÖDENDİ!

Manchester United, Antony'yi 2022'de Ajax'tan 95 milyon Euro'ya transfer etmişti. Ancak beklentilerin altında kalan Brezilyalı oyuncu, aynı zamanda teknik direktör Eric Ten Hag'la yaşadığı problemlerden dolayı kadroya girmekte zorluk çekiyor.