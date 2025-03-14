Jose Mourinho'nun laneti peşini bırakmıyor! Fenerbahçe bu yüzden mi penaltılarda elendi? İnanılması güç istatistik...

Fenerbahçe, Rangers deplasmanında 2-0 öne geçip maçı penaltılara taşımayı başarmıştı. Mourinho'nun penaltı atışları boyunca hiç heyecanlanmaması akıllara bu ilginç istatistiği getirdi. Mourinho, penaltılarda kazanamayacağını biliyor muydu? Öyle bir istatistiğe sahip ki görenler bile şaşırdı.

12 PENALTI ATIŞININ NEREDEYSE HEPSİNİ KAYBETTİ

Aldığı kupalarla dünyada tanınan Jose Mourinho, İngiltere ve İspanya'da 'penaltı laneti' olarak da biliniyor. Çalıştırdığı takımlar her sezon en çok penaltı kaçıran ekip olarak zirvede yer alırken ilginç bir istatistik daha ortaya çıktı. Bugüne kadar kariyeri boyunca 12 penaltı atışlı maç oynayan Mourinho, bu karşılaşmaların 10 tanesini kaybetti.

PENALTI LANETİ DEVAM ETTİ

Mourinho'nun büyük penaltı laneti Fenerbahçe'yi de vurdu. Maçın başından sonuna kadar Rangers'ı ezen sarı-lacivertliler, penaltı atışlarında inanılmaz şanssızlıklar yaşayarak yalnızca 2 gol atabildi. Maç boyunca golü bulunmayan Rangers 3 gol atarken, sarı-lacivertliler akan oyunda attığı gol (2) kadar penaltılardan verim aldı. Fenerbahçe'nin imkansıza yakın bu başarısız atışları, Mourinho'nun penaltı laneti olarak sosyal medyada esprili şekilde yer aldı.

İŞTE PENALTILARDA KAYBETTİĞİ MAÇLAR

Mourinho'nun seri penaltı atışlarında kaybettiği maçlar şu şekilde:

26 Ekim 2005 | Chelsea - Charlton (4-5)

1 Mayıs 2007 | Liverpool - Chelsea (4-1)

5 Ağustos 2007 | Man United - Chelsea (3-0)

25 Nisan 2012 | Real Madrid - Bayern Münih (1-3)

30 Ağustos 2013 | Bayern Münih - Chelsea (5-4)

27 Ekim 2015 | Stoke City - Chelsea (5-4)

25 Eylül 2018 | Man United - Derby County (7-8)

4 Mart 2020 | Tottenham - Norwich (2-3)

31 Mayıs 2023 | Sevilla - AS Roma (3-1)

13 Mart 2025 | Rangers - Fenerbahçe (3-2)