Jose Mourinho'nun o istatistiği Fenerbahçe taraftarını çileden çıkardı! İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı ve liderlik yarışında ağır bir yara aldı.

Bu sonuçla birlikte maç fazlasıyla lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun kötü istatistiği dikkat çekti.

İSMAİL KARTAL'IN GERİSİNDE KALDI

Geçtiğimiz sezon İsmail Kartal yönetiminde sezonu 99 puan ile tamamlayan sarı - lacivertliler, ligin ilk 16 haftasında 43 puan toplamıştı.

Bu sezon ise Kanarya, Jose Mourinho yönetiminde 16 maç sonunda 36 puan toplayarak geçen sezonun 7 puan gerisinde kaldı.

SADECE 3 PUAN TOPLAYABİLDİ

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, ligin ilk 6 sırasında bulunan Galatasaray, Samsunspor, Beşiktaş, Göztepe ve Eyüpspor'a karşı sadece 3 puan toplayabildi. Galatasaray ve Beşiktaş derbilerinden puansız ayrılan Kanarya, Samsunspor, Göztepe ve Eyüpspor ile sahadan beraberlikle ayrılmıştı.

İşte söz konusu o maçlar;

Göztepe 2-2 Fenerbahçe

Fenerbahçe 1-3 Galatasaray

Samsunspor 2-2 Fenerbahçe

Beşiktaş 0-1 Fenerbahçe

Eyüpspor 1-1 Fenerbahçe

KALESİNİ GOLE KAPATAMIYOR

Fenerbahçe, sırasıyla Kayserispor, Slavia Prag, Gaziantep FK, Beşiktaş, Athletic Bilbao, RAMS Başakşehir ve ikas Eyüpspor'a karşı kalesini gole kapatamayarak son 7 resmi maçının tamamında kalesinde gol görmüş oldu.

SON 4 MAÇTA 1 GALİBİYET

Öte yandan sarı - lacivertliler çıktığı son 4 resmi maçtan sadece 1 galibiyet elde edebildi. Kanarya, sırasıyla Beşiktaş ve Athletic Bilbao'ya boyun eğerken, Başakşehir'i 3-1 ile geçti. Mourinho'nun öğrencileri son olarakta Eyüpspor ile de 1-1 berabere kaldı.

17 MAÇTA YAPMADIĞINI SON 5 MAÇTA YAPTI!

Süper Lig deplasmanlarında oynadığı son beş maçta 7 puan kaybeden Fenerbahçe, daha önceki 17 karşılaşmada bıraktığı puan sayısını geride bırakarak kötü bir istatistiğe adını yazdırdı.