SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Jose Mourinho'nun o istatistiği Fenerbahçe taraftarını çileden çıkardı! İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı

Jose Mourinho'nun o istatistiği Fenerbahçe taraftarını çileden çıkardı! İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
21.12.2024 00:13
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı. Zirve yarışında darbe alan sarı - lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'nun kötü istatistiği gözden kaçmadı. İşte detaylar...

Jose Mourinho'nun o istatistiği Fenerbahçe taraftarını çileden çıkardı! İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı ve liderlik yarışında ağır bir yara aldı.

Bu sonuçla birlikte maç fazlasıyla lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun kötü istatistiği dikkat çekti.

İSMAİL KARTAL'IN GERİSİNDE KALDI

Screenshot_14

Geçtiğimiz sezon İsmail Kartal yönetiminde sezonu 99 puan ile tamamlayan sarı - lacivertliler, ligin ilk 16 haftasında 43 puan toplamıştı.

Bu sezon ise Kanarya, Jose Mourinho yönetiminde 16 maç sonunda 36 puan toplayarak geçen sezonun 7 puan gerisinde kaldı.

SADECE 3 PUAN TOPLAYABİLDİ

thumbs_b_c_9a481a92aded9c3c30586976f8a9478c

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, ligin ilk 6 sırasında bulunan Galatasaray, Samsunspor, Beşiktaş, Göztepe ve Eyüpspor'a karşı sadece 3 puan toplayabildi. Galatasaray ve Beşiktaş derbilerinden puansız ayrılan Kanarya, Samsunspor, Göztepe ve Eyüpspor ile sahadan beraberlikle ayrılmıştı.

İşte söz konusu o maçlar;

Göztepe 2-2 Fenerbahçe
Fenerbahçe 1-3 Galatasaray
Samsunspor 2-2 Fenerbahçe
Beşiktaş 0-1 Fenerbahçe
Eyüpspor 1-1 Fenerbahçe

KALESİNİ GOLE KAPATAMIYOR

GeNrXJjWUAAJ9TP

Fenerbahçe, sırasıyla Kayserispor, Slavia Prag, Gaziantep FK, Beşiktaş, Athletic Bilbao, RAMS Başakşehir ve ikas Eyüpspor'a karşı kalesini gole kapatamayarak son 7 resmi maçının tamamında kalesinde gol görmüş oldu.

SON 4 MAÇTA 1 GALİBİYET

Screenshot_15

Öte yandan sarı - lacivertliler çıktığı son 4 resmi maçtan sadece 1 galibiyet elde edebildi. Kanarya, sırasıyla Beşiktaş ve Athletic Bilbao'ya boyun eğerken, Başakşehir'i 3-1 ile geçti. Mourinho'nun öğrencileri son olarakta Eyüpspor ile de 1-1 berabere kaldı.

17 MAÇTA YAPMADIĞINI SON 5 MAÇTA YAPTI!

GfQ3wT0WEAAFnsD

Süper Lig deplasmanlarında oynadığı son beş maçta 7 puan kaybeden Fenerbahçe, daha önceki 17 karşılaşmada bıraktığı puan sayısını geride bırakarak kötü bir istatistiğe adını yazdırdı.

Anahtar Kelimeler:
İsmail Kartal José Mourinho fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Magdeburg'da noel pazarına araçlı saldırı! 11 ölü, 80 yaralı: 'Kent merkezini terk edin'

Magdeburg'da noel pazarına araçlı saldırı! 11 ölü, 80 yaralı: 'Kent merkezini terk edin'

Canlı yayında olay yaratacak sözler ! "Fenerbahçe hakeme rağmen..."

Canlı yayında olay yaratacak sözler ! "Fenerbahçe hakeme rağmen..."

ABD'den HTŞ ile ilk temas! Colani kararını dünyaya duyurdular: 'Kaldırılacak'

ABD'den HTŞ ile ilk temas! Colani kararını dünyaya duyurdular: 'Kaldırılacak'

Mourinho'dan futbolcuları hakkında olay itiraf! "İlk kez gördüm!"

Mourinho'dan futbolcuları hakkında olay itiraf! "İlk kez gördüm!"

Eyüpspor-Fenerbahçe maçında tartışmalara yol açan karar! Ofsayt mi, değil mi?

Eyüpspor-Fenerbahçe maçında tartışmalara yol açan karar! Ofsayt mi, değil mi?

Fenerbahçe golü attı... Arda Turan kırmızı kart! Ortalık bir anda karıştı!

Fenerbahçe golü attı... Arda Turan kırmızı kart! Ortalık bir anda karıştı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.