Jose Mourinho'nun otel masrafları ortaya çıktı! 750 bin Euro değilmiş...

Fenerbahçe'de 15 ay görev yapan Jose Mourinho'nun İstanbul'daki Four Seasons Hotel'deki konaklama giderlerinin gündeme geldiği maliyet iddiaları çürütüldü. Önceki haberlerde 750 bin euro olarak verilen rakamın aksine, gerçek harcama toplam 250 bin euro (12 milyon 293 bin TL) olarak kayıtlara geçti. Bu durum, Portekizli teknik adamın konaklama masraflarının beklentilerin çok altında gerçekleştiğini ortaya koydu.

EKSTRA MASRAFLAR MOURINHO’DAN

Mourinho’nun İstanbul’daki konaklamasında yalnızca kendisinin değil, ziyarete gelen misafirlerinin tüm otel giderlerini de kendi cebinden karşıladığı ortaya çıktı. Portekizli çalıştırıcının en sık ziyaretçisi ise kızı Matilde Mourinho oldu.

OTELDE DÜĞÜN KEYFİ

Tecrübeli teknik adamın otelde kaldığı dönemde ilginç bir alışkanlığı da Türk düğünlerini izlemekti. Fırsat buldukça otelde düzenlenen düğünleri takip eden Mourinho’nun, zamanının büyük bir bölümünü odasında geçirdiği öğrenildi.