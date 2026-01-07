Fenerbahçe'den ikinci transfer: Guendouzi ile anlaşma sağlandı! İşte ödenecek bonservis

Ara transfer döneminde ilk hamlesini Musaba ile yapan Fenerbahçe ses getirecek bir isimde daha mutlu sona çok yaklaştı.

Orta saha için Lazio'dan Matteo Guendouzi'yi kadrosuna katmak isteyen Sarı-Lacivertliler Fenerbahçe'den önemli bir atak geldi.

ANLAŞMA SAĞLANDI

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre Fenerbahçe bu transferi tamamladı. Sarı-Lacivertliler Lazio kulübü ile 28+2 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladı.

TAKIM ARKADAŞLARINA VEDA ETTİ

İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Matteo Guendouzi, takım arkadaşlarına veda ettiğini yazmıştı.

MESUT ÖZİL İLE ÇOK YAKIN

Yıldız oyuncu daha önce Fenerbahçe'de de fotma giyen Mesut Özil ile Arsenal'de birlikte top koşturmuştu. İkilinin İngiltere ekibinde oldukça sıkı arkadaş oldukları biliniyordu.

MATTEO GUENDOUZI KİMDİR?

Futbola Fransa'da Paris Saint Germain altyapısında başlayan Matteo Guendouzi, sonrası Lorient forması giydi. 2018'de İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'a imza atan Fransız futbolcu ardından Hertha Berlin ve Marsilya'da oynadı.

Lazio'da kiralık olarak forma giydiği dönemin ardından bonservisiyle İtalyan ekibine 2024'te imza atan 26 yaşındaki oyuncu, 2 sezondur Lazio'da oynuyor. Kariyeri boyunca 372 maça çıkan Matteo Guendouzi, bu mücadelelerde 19 gol ve 38 asist kaydetti.