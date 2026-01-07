SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Nba

NBA'de Lakers Luka Doncic ve LeBron James ikilisiyle kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, deplasmanda New Orleans Pelicans'ı 111-103 yendi.

NBA'de Lakers Luka Doncic ve LeBron James ikilisiyle kazandı
Berker İşleyen

Smoothie King Center'da oynanan karşılaşmada Lakers adına Luka Doncic 30 sayı ve 10 asistle "double-double" yaparken, LeBron James 30 sayı, 8 asist ve 8 ribauntla oynadı.

Konuk takımda Deandre Ayton 18 sayı ve 11 ribauntla "double-double" ile mücadele ederken, Marcus Smart ise 13 sayı kaydetti.

Pelicans'ta ise Trey Murphy 42 sayı ile maçın en skorer ismi olurken, Derik Queen ise 10 sayı ve 13 ribaunt ile "double-double" yaptı.

INDIANA PACERS ÜST ÜSTE 13. MAĞLUBİYETİNİ YAŞADI

Gainbridge Fieldhouse'da oynanan karşılaşmada Indiana Pacers, konuk ettiği Cleveland Cavaliers'a 120-116 yenilerek üst üste 13. maçını kaybetti.

Cavaliers'ta Darius Garland 29 sayı, Evan Mobley 20 sayı, Jarrett Allen ise 19 sayı 12 ribauntla oynadı.

Pacers'ta ise Pascal Siakam 22 sayı, Jay Huff 20 sayı, Andrew Nembhard 15 sayı ve 11 asistle mücadele etti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Herkes o rekor kilitlendi! Icardi 2 gol daha atarsa...Herkes o rekor kilitlendi! Icardi 2 gol daha atarsa...
Kulüp başkanına antrenmanda silahlı saldırı! Kulüp başkanına antrenmanda silahlı saldırı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
NBA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mehmet Akif Ersoy’ın son ifadesi olay olacak! "Orada bulunan fenomenler uyuşturucu kullanıyordu"

Mehmet Akif Ersoy’ın son ifadesi olay olacak! "Orada bulunan fenomenler uyuşturucu kullanıyordu"

Ölü sayısı açıklandı! ABD'nin 3 Ocak saldırısının bilançosu belli oldu

Ölü sayısı açıklandı! ABD'nin 3 Ocak saldırısının bilançosu belli oldu

(Özet) Fenerbahçe - Samsunspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Samsunspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Son dakika! Şeyma Subaşı uyuşturucu kullandığını itiraf etti

Son dakika! Şeyma Subaşı uyuşturucu kullandığını itiraf etti

Bugün ŞOK'a Columbia mont çeşitleri geliyor!

Bugün ŞOK'a Columbia mont çeşitleri geliyor!

Cem Küçük'ten emekli için seyyanen zam çıkışı 'Başka hiçbir şey kurtarmaz'

Cem Küçük'ten emekli için seyyanen zam çıkışı 'Başka hiçbir şey kurtarmaz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.