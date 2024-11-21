Jose Mourinho'nun sır gibi kuralını kaleci antrenörü Sandro Zufic açıkladı: ''Sabah 8, Akşam 4!"

Fenerbahçe kaleci antrenörü Sandro Zufic, Hırvat basını Germanijak'a konuştu. Dominik Livakovic hakkında sözler sarf eden Zufic, Jose Mourinho'nun getirdiği bir kuralı açıkladı.

''FENERBAHÇE'DE KENDİSİNİ SÜSLEYEN HER ŞEYİ...''

Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi hakkında konuşan Sandro Zufic, ''Livakovic, Uluslar Ligi'nde mükemmeldi. Onu çok iyi, odaklanmış ve motive halde gördüm. Aslında Fenerbahçe'de kendisini süsleyen her şeyi milli takıma transfer etti. Milli takıma her gittiğinde motivasyonu yüksek oluyor ve orada Suba ile Mrma'dan çok iyi geri dönüşler alıyor.'' şeklinde konuştu.

''SADECE BUNA ODAKLANIYORUZ''

Livakovic hakkında sözlerine devam eden Zufic, ''Livakovic ile dostluğumuz var. Birbirimize güvenimiz çok yüksek. Bu, diğer her şeyin üzerine inşa edildiği bir tür temel. Çalışırken sadece buna odaklanıyoruz, antrenman ve maçlar dışında futbola geri dönüyoruz çünkü Dinamo'yu birlikte izliyoruz, her şey hakkında konuşuyoruz.'' dedi.

''İSTANBUL'DA DIŞARI ÇIKMANIZ MÜMKÜN DEĞİL''

Zufic, Hırvat kaleci ile yaşadığı bir anıyı, ''İstanbul'da şapkasız ve kapüşonsuz bir şeyler içmek için dışarı çıkmamız mümkün değil çünkü bir yerde oturup huzur içinde konuşmak imkansız. Geçen gün şehirdeydik, araba kullanıyordum ve aslında askeri tesis olduğunu görmediğim, araçların yasak olduğu bir binanın önüne park ettim. Ve bunu ancak arabaları kaldırmaya başladıklarında fark ettik. Arabaya koşup ilk önce polislerin bakışlarıyla karşılaştım. Ancak Livakovic'i gördüklerinde kaos ortaya çıktı. Onlarla yarım saat fotoğraf çektirdik, içeri girmemize izin vermediler.'' diyerek anlattı.

''BASKI ALTINDA KARARLAR VERİYOR''

Livakovic ile çok çalıştıklarını dile getiren Zufic, ''Ayak hareketleri ve bazı düzeltmeler üzerinde çok çalışıyoruz. Livakovic antrenmanlara katılıyor, baskı altında kararlar veriyor. Ve bunu iyi yapıyor, oynadığı oyunlar da bunun bir kanıtı. Burada onu savunmasıyla öne çıkan Portekiz karşısında izledim. Puanın kazanılmasında önemli bir faktördü.'' ifadelerini kullandı.

''MOURINHO İDMANA İLK GELEN VE SON AYRILAN OLUYOR''

Jose Mourinho'nun tesislerde koyduğu kuralları açıklayan Zufic,''Trabzon'a karşı kırmızı kart gördüm. Adaletsizliğe tepki gösterdim, bu yüzden tribüne gönderildim. Jose Mourinho ile harika bir ilişkimiz var. İşimde bana gerçekten büyük özerklik verdi. Birlikte eğitim oturumları düzenliyor, detayları analiz ediyor ve iş sürecine katılıyoruz. Tesislerde İtalyanca konuşuyoruz ve çalışma ahlakı üst düzeyde. Burada kural sabah 8'de gelip akşam 4'e kadar kalmanızdır. Yani sekiz saat boyunca sadece futbola ve bir sonraki maça hazırlanmaya odaklanıyorsunuz. Ve Mourinho idmana ilk gelen ve son ayrılan isim oluyor.'' dedi.