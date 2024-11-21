SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Jose Mourinho'nun sır gibi kuralını kaleci antrenörü Sandro Zufic açıkladı: ''Sabah 8, Akşam 4!"

Jose Mourinho'nun sır gibi kuralını kaleci antrenörü Sandro Zufic açıkladı: ''Sabah 8, Akşam 4!"

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
21.11.2024 18:01
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin kaleci antrenörü Sandro Zufic, Hırvat basınına özel açıklamalarda bulundu. Sarı - lacivertlilerin file bekçisi Dominik Livakovic hakkında övgüyle bahseden Zufic, Mourinho ile ilgili açıkladığı kural dikkat çekti.

Jose Mourinho'nun sır gibi kuralını kaleci antrenörü Sandro Zufic açıkladı: ''Sabah 8, Akşam 4!"
Dominik Livakovic

Dominik Livakovic

HIR Hırvatistan
Yaş: 29 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe kaleci antrenörü Sandro Zufic, Hırvat basını Germanijak'a konuştu. Dominik Livakovic hakkında sözler sarf eden Zufic, Jose Mourinho'nun getirdiği bir kuralı açıkladı.

''FENERBAHÇE'DE KENDİSİNİ SÜSLEYEN HER ŞEYİ...''

fenerbahcede-livakovic-gercegi-ayriliktan-o-vazgecirmis-1713213918928

Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi hakkında konuşan Sandro Zufic, ''Livakovic, Uluslar Ligi'nde mükemmeldi. Onu çok iyi, odaklanmış ve motive halde gördüm. Aslında Fenerbahçe'de kendisini süsleyen her şeyi milli takıma transfer etti. Milli takıma her gittiğinde motivasyonu yüksek oluyor ve orada Suba ile Mrma'dan çok iyi geri dönüşler alıyor.'' şeklinde konuştu.

''SADECE BUNA ODAKLANIYORUZ''

Screenshot_1

Livakovic hakkında sözlerine devam eden Zufic, ''Livakovic ile dostluğumuz var. Birbirimize güvenimiz çok yüksek. Bu, diğer her şeyin üzerine inşa edildiği bir tür temel. Çalışırken sadece buna odaklanıyoruz, antrenman ve maçlar dışında futbola geri dönüyoruz çünkü Dinamo'yu birlikte izliyoruz, her şey hakkında konuşuyoruz.'' dedi.

''İSTANBUL'DA DIŞARI ÇIKMANIZ MÜMKÜN DEĞİL''

f1e1b0ac6d284b64a38fb45fb8ebf2cc

Zufic, Hırvat kaleci ile yaşadığı bir anıyı, ''İstanbul'da şapkasız ve kapüşonsuz bir şeyler içmek için dışarı çıkmamız mümkün değil çünkü bir yerde oturup huzur içinde konuşmak imkansız. Geçen gün şehirdeydik, araba kullanıyordum ve aslında askeri tesis olduğunu görmediğim, araçların yasak olduğu bir binanın önüne park ettim. Ve bunu ancak arabaları kaldırmaya başladıklarında fark ettik. Arabaya koşup ilk önce polislerin bakışlarıyla karşılaştım. Ancak Livakovic'i gördüklerinde kaos ortaya çıktı. Onlarla yarım saat fotoğraf çektirdik, içeri girmemize izin vermediler.'' diyerek anlattı.

''BASKI ALTINDA KARARLAR VERİYOR''

liva(2)

Livakovic ile çok çalıştıklarını dile getiren Zufic, ''Ayak hareketleri ve bazı düzeltmeler üzerinde çok çalışıyoruz. Livakovic antrenmanlara katılıyor, baskı altında kararlar veriyor. Ve bunu iyi yapıyor, oynadığı oyunlar da bunun bir kanıtı. Burada onu savunmasıyla öne çıkan Portekiz karşısında izledim. Puanın kazanılmasında önemli bir faktördü.'' ifadelerini kullandı.

''MOURINHO İDMANA İLK GELEN VE SON AYRILAN OLUYOR''

fenerbahce-topbasi-yapti-mourinho-yonetiminde-ilk-idman-cuih

Jose Mourinho'nun tesislerde koyduğu kuralları açıklayan Zufic,''Trabzon'a karşı kırmızı kart gördüm. Adaletsizliğe tepki gösterdim, bu yüzden tribüne gönderildim. Jose Mourinho ile harika bir ilişkimiz var. İşimde bana gerçekten büyük özerklik verdi. Birlikte eğitim oturumları düzenliyor, detayları analiz ediyor ve iş sürecine katılıyoruz. Tesislerde İtalyanca konuşuyoruz ve çalışma ahlakı üst düzeyde. Burada kural sabah 8'de gelip akşam 4'e kadar kalmanızdır. Yani sekiz saat boyunca sadece futbola ve bir sonraki maça hazırlanmaya odaklanıyorsunuz. Ve Mourinho idmana ilk gelen ve son ayrılan isim oluyor.'' dedi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
José Mourinho fenerbahçe Dominik Livakovic
En Çok Okunan Haberler
Arabasını hurdaya veren bu araçları alabilir

Arabasını hurdaya veren bu araçları alabilir

Erdoğan açıkladı, asgari ücret zammında tahmin değişti! Yüzde 45...

Erdoğan açıkladı, asgari ücret zammında tahmin değişti! Yüzde 45...

Neymar'ın doktoruna gitti, müjdeyi verdi! Icardi derbide sahada

Neymar'ın doktoruna gitti, müjdeyi verdi! Icardi derbide sahada

Sacha Boey'den bomba Galatasaray ve transfer itirafı!

Sacha Boey'den bomba Galatasaray ve transfer itirafı!

Antrenörden futbolcuya dayak! 'Gebertirim seni...'

Antrenörden futbolcuya dayak! 'Gebertirim seni...'

Arda Turan'ın Atletico Madrid hayali: ''Simeone kulüpten ayrıldıktan sonra...''

Arda Turan'ın Atletico Madrid hayali: ''Simeone kulüpten ayrıldıktan sonra...''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Teknoloji severlere müjde! Heyecanla beklenen o indirim burada

Teknoloji severlere müjde! Heyecanla beklenen o indirim burada

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.