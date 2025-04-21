Jose Mourinho'nun yeni adresi duyuruldu! Portekizli teknik adam yeşil ışık yaktı... Gideceği takım gündem oldu

İngiliz basınına yansıyan ve TeamTalk kaynaklı habere göre; ligde beklentilerin gerisinde kalan Rangers, teknik direktörlük koltuğu için sürpriz bir isme, Jose Mourinho’ya yöneldi. Daha önce takımda görev yapan Steven Gerrard’ın adı gündeme gelirken, kulüp yönetiminin Mourinho ile de temas kurabileceği ifade edildi.

AVRUPA'DA ELEMİŞLERDİ

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Fenerbahçe’yi eleyerek adını son dörde yazdıran Rangers’ın, İstanbul’dan eli boş dönen Mourinho’ya teklif götürmeye hazırlandığı iddia edildi. Haberde Mourinho’nun da bu öneriye kayıtsız kalmadığı, Ada’ya dönüş fikrine sıcak baktığı vurgulandı.

MOURINHO’DAN YEŞİL IŞIK

62 yaşındaki deneyimli çalıştırıcının, teklifin resmiyet kazanması halinde Rangers’ta görev yapmaya sıcak baktığı belirtiliyor. Mourinho’nun yeniden Britanya futboluna dönme ihtimali, İskoç ve İngiliz medyasında şimdiden büyük heyecan uyandırdı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe’nin başında şu ana dek 50 karşılaşmaya çıkan Jose Mourinho, sarı-lacivertli ekiple 2.10 puan ortalaması yakalayarak istikrarlı bir grafik sergiledi. Ancak Avrupa kupalarında yaşanan hayal kırıklığı, kulüp içindeki dengeleri sarsmış durumda.