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  4. Jose Mourinho'nun yeni adresi duyuruldu! Portekizli teknik adam yeşil ışık yaktı... Gideceği takım gündem oldu

Jose Mourinho'nun yeni adresi duyuruldu! Portekizli teknik adam yeşil ışık yaktı... Gideceği takım gündem oldu

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
21.04.2025 23:16
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Fenerbahçe’nin başında sezonu tamamlamaya hazırlanan Jose Mourinho hakkında İngiltere’den dikkat çeken bir iddia gündeme bomba gibi düştü. İskoçya temsilcisi Rangers’ın, Portekizli teknik adamı takımın başına getirmek için nabız yokladığı öne sürüldü.

Jose Mourinho'nun yeni adresi duyuruldu! Portekizli teknik adam yeşil ışık yaktı... Gideceği takım gündem oldu

İngiliz basınına yansıyan ve TeamTalk kaynaklı habere göre; ligde beklentilerin gerisinde kalan Rangers, teknik direktörlük koltuğu için sürpriz bir isme, Jose Mourinho’ya yöneldi. Daha önce takımda görev yapan Steven Gerrard’ın adı gündeme gelirken, kulüp yönetiminin Mourinho ile de temas kurabileceği ifade edildi.

AVRUPA'DA ELEMİŞLERDİ

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UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Fenerbahçe’yi eleyerek adını son dörde yazdıran Rangers’ın, İstanbul’dan eli boş dönen Mourinho’ya teklif götürmeye hazırlandığı iddia edildi. Haberde Mourinho’nun da bu öneriye kayıtsız kalmadığı, Ada’ya dönüş fikrine sıcak baktığı vurgulandı.

MOURINHO’DAN YEŞİL IŞIK

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62 yaşındaki deneyimli çalıştırıcının, teklifin resmiyet kazanması halinde Rangers’ta görev yapmaya sıcak baktığı belirtiliyor. Mourinho’nun yeniden Britanya futboluna dönme ihtimali, İskoç ve İngiliz medyasında şimdiden büyük heyecan uyandırdı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

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Fenerbahçe’nin başında şu ana dek 50 karşılaşmaya çıkan Jose Mourinho, sarı-lacivertli ekiple 2.10 puan ortalaması yakalayarak istikrarlı bir grafik sergiledi. Ancak Avrupa kupalarında yaşanan hayal kırıklığı, kulüp içindeki dengeleri sarsmış durumda.

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