Jose Mourinho oyuncularına patladı! 'İhanet' sözleri olay oldu

Portekiz Kupası 4. turunda Benfica, 3. Lig temsilcisi Atletico CP'yi 2-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Ancak karşılaşmanın ardından teknik direktör Jose Mourinho’nun açıklamaları, maçın skorunun önüne geçti.

"İHANET EDENLERİ SEVMEM"

Mourinho, takımın ilk yarıdaki performansından memnun olmadığını açıkça dile getirerek devre arasında yaptığı 4 değişikliğin nedenini şu sözlerle anlattı:

"Birçok oyuncu ciddi davranmadı ve maça gerektiği gibi yaklaşmadı. Devre arasında dört değişiklik yaptım ama dokuz tane yapmak isterdim. (Rodrigo Rego'nun performansı) Devam edecek, ama ilk 11'de oynar demiyorum, Ajax maçında oynayacak da diyemem; fakat altyapıyı en yüksek dikkatle takip ediyorum.

Büyük bir maç çıkaracağını önceden bilemezdim ama beni yüzüstü bırakmayacağını biliyordum. Bana ihanet eden, yani potansiyellerini tam olarak ortaya koymayan oyuncuları sevmem."

“OYUNCULAR SİSTEMİ DEĞİL KENDİLERİNİ SABOTE ETTİ”

Deneyimli teknik adam, takımın ilk yarıda yaşadığı sıkıntının taktiksel değil bireysel olduğunu belirterek sert ifadeler kullanmaya devam etti:

"İlk yarıda işe yaramayan şey sistem değildi, oyunculardı. Çıkarmak istediğim bazı oyuncuları oyundan almak için ikinci yarıya sistem değiştirerek başlamak zorunda kaldım. Bazı oyuncular burada [Restelo'da] yok gibiydi ve onlara şunu söyledim: 'Bana gelip neden oynamadığınızı sormak için kapımı çalmayın' dedim."

"SORUMLULUK BENDE AMA..."

Mourinho, oyuncuların performansının sadece teknik ekibi değil taraftarları da etkilediğini hatırlatarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben Benfica'nın teknik direktörüyüm, sorumluluk bana ait ama oyuncuların da taraftarlara karşı sorumluluğu var."

Jose Mourinho’nun bu açıklamaları, Benfica’da kadro içi rekabetin ve disiplin beklentisinin önümüzdeki haftalarda daha da artacağının sinyalini verdi.