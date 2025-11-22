SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol

Jose Mourinho oyuncularına patladı! 'İhanet' sözleri olay oldu

Benfica’nın Portekiz Kupası’nda Atletico CP’yi 2-0 mağlup ettiği maç sonrası Jose Mourinho’nun açıklamaları gündem oldu. İlk yarıdaki performanstan memnun olmayan deneyimli teknik adam, bazı oyuncuların ciddiyetsizliğine sert tepki göstererek sert ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Jose Mourinho oyuncularına patladı! 'İhanet' sözleri olay oldu
Berker İşleyen

Portekiz Kupası 4. turunda Benfica, 3. Lig temsilcisi Atletico CP'yi 2-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Ancak karşılaşmanın ardından teknik direktör Jose Mourinho’nun açıklamaları, maçın skorunun önüne geçti.

"İHANET EDENLERİ SEVMEM"

Jose Mourinho oyuncularına patladı! İhanet sözleri olay oldu 1

Mourinho, takımın ilk yarıdaki performansından memnun olmadığını açıkça dile getirerek devre arasında yaptığı 4 değişikliğin nedenini şu sözlerle anlattı:

"Birçok oyuncu ciddi davranmadı ve maça gerektiği gibi yaklaşmadı. Devre arasında dört değişiklik yaptım ama dokuz tane yapmak isterdim. (Rodrigo Rego'nun performansı) Devam edecek, ama ilk 11'de oynar demiyorum, Ajax maçında oynayacak da diyemem; fakat altyapıyı en yüksek dikkatle takip ediyorum.

Büyük bir maç çıkaracağını önceden bilemezdim ama beni yüzüstü bırakmayacağını biliyordum. Bana ihanet eden, yani potansiyellerini tam olarak ortaya koymayan oyuncuları sevmem."

“OYUNCULAR SİSTEMİ DEĞİL KENDİLERİNİ SABOTE ETTİ”

Jose Mourinho oyuncularına patladı! İhanet sözleri olay oldu 2

Deneyimli teknik adam, takımın ilk yarıda yaşadığı sıkıntının taktiksel değil bireysel olduğunu belirterek sert ifadeler kullanmaya devam etti:

"İlk yarıda işe yaramayan şey sistem değildi, oyunculardı. Çıkarmak istediğim bazı oyuncuları oyundan almak için ikinci yarıya sistem değiştirerek başlamak zorunda kaldım. Bazı oyuncular burada [Restelo'da] yok gibiydi ve onlara şunu söyledim: 'Bana gelip neden oynamadığınızı sormak için kapımı çalmayın' dedim."

"SORUMLULUK BENDE AMA..."

Jose Mourinho oyuncularına patladı! İhanet sözleri olay oldu 3

Mourinho, oyuncuların performansının sadece teknik ekibi değil taraftarları da etkilediğini hatırlatarak sözlerini şöyle tamamladı:
"Ben Benfica'nın teknik direktörüyüm, sorumluluk bana ait ama oyuncuların da taraftarlara karşı sorumluluğu var."

Jose Mourinho’nun bu açıklamaları, Benfica’da kadro içi rekabetin ve disiplin beklentisinin önümüzdeki haftalarda daha da artacağının sinyalini verdi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eski F.Bahçeli'den itiraf! 'Maske takıp Trabzonspor maçlarına gidiyordum'Eski F.Bahçeli'den itiraf! 'Maske takıp Trabzonspor maçlarına gidiyordum'
Milli futbolcunun evlilik teklifi gündem olduMilli futbolcunun evlilik teklifi gündem oldu
Anahtar Kelimeler:
son dakika mourinho
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fedlan Kılıçaslan ve Batuhan Karadeniz'e yakalama kararı!

Fedlan Kılıçaslan ve Batuhan Karadeniz'e yakalama kararı!

Litresi 10 milyon dolar! Yer: Aksaray, suçüstü yakalandılar

Litresi 10 milyon dolar! Yer: Aksaray, suçüstü yakalandılar

Herkes merakla bekliyordu, G.Saray açıkladı! İşte Osimhen'in son durumu

Herkes merakla bekliyordu, G.Saray açıkladı! İşte Osimhen'in son durumu

Asena Keskinci'nin iddiaları gündem olmuştu! Evrim Akın'dan ilk açıklama

Asena Keskinci'nin iddiaları gündem olmuştu! Evrim Akın'dan ilk açıklama

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.