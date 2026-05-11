Jose Mourinho, Real Madrid'de! İşte tarihi anlaşmanın detayları

İspanya La Liga devi Real Madrid'de haftalardır süren teknik direktörlük bilmecesi nihayet son buldu. Takımın eski efsanevi hocası ile Florentino Perez yönetimi arasında bir süredir devam eden ve tüm Avrupa basınının yakından takip ettiği pazarlıklarda mutlu sona ulaşıldı.

MOURINHO İLE KESİN ANLAŞMA SAĞLANDI!

Gelen son dakika ve kesinleşmiş bilgilere göre; Portekizli efsane çalıştırıcı Jose Mourinho, Real Madrid'in yeni teknik direktörü olmayı resmen kabul etti.

Geçtiğimiz günlerde yapılan yüz yüze görüşmelerde masaya yatırılan 2 yıllık sözleşme şartı ve yıldız oyuncularla ilgili krizlerin çözümü konusunda tarafların tamamen el sıkıştığı öğrenildi.

SEZON SONUNDA TAKIMIN BAŞINA GEÇİYOR

Sözleşmenin zamanlaması da netlik kazandı. Mourinho'nun şu an başında bulunduğu Benfica ile olan sözleşmesindeki fesih maddesinin devreye sokulacağı ve deneyimli teknik adamın sezon sonunda eflatun-beyazlıların başına resmen geçeceği bildirildi.

Daha önce 2010-2013 yılları arasında Real Madrid'i çalıştıran ve 100 puanlık efsanevi şampiyonlukla tarihe geçen Mourinho'nun, sezon biter bitmez Santiago Bernabéu'da görkemli bir imza töreniyle basının karşısına çıkması bekleniyor.