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Jose Mourinho takımdaki rolünü bile belirledi! Fenerbahçe'den çok ses getirecek hamle... Benfica'dan geliyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe birçok isimle temaslarını sürdürürken Sarı-Lacivertliler Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen Orkun Kökçü'yü gündemine aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

Jose Mourinho takımdaki rolünü bile belirledi! Fenerbahçe'den çok ses getirecek hamle... Benfica'dan geliyor
Berker İşleyen
Orkun Kökçü

Orkun Kökçü

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Benfica
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Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunda kupasız kalmasının ardından transfer çalışmalarına hız verdi. Jose Mourinho’nun teknik direktörlüğünde şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertliler, Benfica’da forma giyen milli oyuncu Orkun Kökçü’yü transfer listesine aldı.

FENERBAHÇE KESENİN AĞZINI AÇTI

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Portekiz gazetesi A Bola’ya göre, Fenerbahçe, 24 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu için yüksek bir bonservis bedeli ödemeye hazır. Haberde, 2014’ten bu yana şampiyonluk özlemi çeken sarı-lacivertlilerin, Orkun Kökçü’nün liderliğinde güçlü bir kadro kurmayı planladığı belirtildi.

MOURINHO ROLÜNÜ BİLE BELİRLEDİ

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Fenerbahçe’nin Portekizli hocası Jose Mourinho’nun, Orkun’a ofansif orta saha pozisyonunda serbest bir rol vermeyi düşündüğü ifade edildi.

BEKLENTİ 40 MİLYON EURO

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Benfica, 2023 yazında Feyenoord’dan 25 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Orkun Kökçü için 40 milyon eurodan aşağı bir rakama razı olmayı düşünmüyor.

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Süper Lig Orkun Kökçü son dakika benfica fenerbahçe
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