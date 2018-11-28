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Jose Mourinho uzatmalarda gelen gol sonrası çılgınca sevindi

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 28.11.2018 11:03 | Son Güncelleme

Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, Young Boys maçının 90+1. dakikasında gelen golden sonra sevinçten çıldırdı.

Jose Mourinho uzatmalarda gelen gol sonrası çılgınca sevindi

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Manchester United, Old Trafford'da Young Boys'u ağırladı.

Devler Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Juventus'u devirerek gruptan çıkma adına büyük bir zafer elde eden ManU, maça mutlak galibiyet parolasıyla çıktı.

GOL UZATMADA GELDİ

Üstün götürdüğü maçta bir türlü aradığı golü bulamayan İngiliz ekibi, 90+1'de Fellaini'nin golüyle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı ve gruptan çıkmayı garantiledi.

Fellaini'nin, son 16 turunun kapısını açan golünün ardından Portekizli teknik adam Jose Mourinho, adeta çıldırdı. Mourinho, son anlarda gelen gole su şişelerini fırlatarak sevindi.

Jose Mourinho, Juventus'u mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından da Juventus taraftarlarına 'Sizi duyamıyorum' işareti yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Şampiyonlar Ligi jose mourinho Manchester United

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Jose Mourinho uzatmalarda gelen gol sonrası çılgınca sevindi

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