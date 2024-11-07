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Jose Mourinho ve Acun Ilıcalı'nın cezaları belli oldu! PFDK açıkladı

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
07.11.2024 21:40
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor maçının ardından rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketten kaynaklı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. PFDK'dan gelen ceza ise belli oldu. İşte detaylar...

Jose Mourinho ve Acun Ilıcalı'nın cezaları belli oldu! PFDK açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

İşte PFDK'nın vermiş olduğu cezalar;

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men cezası verdi.

Aynı zamanda da Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'ya müsabaka sonrası Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan, ifadeleri içerisinde geçen ve ifade özgürlüğü sınırlarını aşan, hakemler ve diğer müsabaka görevlilerinin tarafsızlığına gölge düşürmeye veya itibarsızlaştırmaya yönelik Sportmenliğe Aykırı Açıklamalar nedeniyle 600.000 lira para cezası verildi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ise müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu açıklamalara ilişkin 465.000 lira para cezasına çarptırıldı.

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José Mourinho Acun Ilıcalı ertuğrul doğan fenerbahçe
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