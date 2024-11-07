Jose Mourinho ve Acun Ilıcalı'nın cezaları belli oldu! PFDK açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

İşte PFDK'nın vermiş olduğu cezalar;

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men cezası verdi.

Aynı zamanda da Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'ya müsabaka sonrası Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan, ifadeleri içerisinde geçen ve ifade özgürlüğü sınırlarını aşan, hakemler ve diğer müsabaka görevlilerinin tarafsızlığına gölge düşürmeye veya itibarsızlaştırmaya yönelik Sportmenliğe Aykırı Açıklamalar nedeniyle 600.000 lira para cezası verildi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ise müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu açıklamalara ilişkin 465.000 lira para cezasına çarptırıldı.