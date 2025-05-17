Jose Mourinho'ya baş döndüren teklif! Bu kez kolay kolay reddedemeyecek...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de geleceği belirsiz olan Jose Mourinho'ya, Suudi Arabistan'dan 35 milyon Euro'luk teklif geldi. Takımda kalıp kalmayacağı henüz belli olmayan Mourinho'nun bu teklife sıcak baktığı öğrenildi.

PORTEKİZ MİLLİ TAKIMINI REDDETTİ

Geçtiğimiz haftalarda Portekiz Milli Takımı'nın kendisine yaptığı 5 milyon Euro'luk teklifi düşük bulduğu için reddeden Mourinho, Fenerbahçe'den kazandığı 10.5 milyon Euro'yu bırakmak istemiyordu.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN BAŞ DÖNDÜREN TEKLİF

Suudi Arabistan'dan Jose Mourinho'ya sürpriz bir teklif geldi. Seneliği 35 milyon Euro'yu bulan bir kontrat öneren Suudi Arabistan kulübü, Jose Mourinho'yu ikna etmek üzere olduğu öğrenildi. Mourinho'nun nihai kararını sezon sonunda vereceği de gelen haberler arasında.