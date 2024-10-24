Jose Mourinho'ya eski takımından şok! Manchester United'ın atası bile yoktu...

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Kadıköy'de Premier Lig ekiplerinden Manchester United ile karşı karşıya geldi. Eski takımına karşı mücadele eden Jose Mourinho, 15. dakikada şok yaşadı.

ÇOK İYİ BAŞLANGIÇ

Mücadelenin ilk 15 dakikasında rakibi üstünde kurduğu baskıyla dikkatleri çeken sarı - lacivertliler, önce Osayi-Samuel ile sonrada Fred ile pozisyon buldu. Bu süre zarfında United ceza sahasında 6 kez topla buluşan kanarya, %63'lük de topa sahip olma oranı yakaldı.

İLK ŞUT İLK GOL

Karşılaşma bu istatistiklerle devam ederken, United, Fenerbahçe ceza sahasına ilk kez girdi ve Eriksen ile golü buldu. Premier Lig ekibi, 1-0 öne geçti. Garnacho'nun savunmanın arkasına kaçmasıyla başlayan atakta, Zirkzee'nin asistinde Eriksen, şutunu çekerek takımını öne geçirdi.