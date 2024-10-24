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Jose Mourinho'ya eski takımından şok! Manchester United'ın atası bile yoktu...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
24.10.2024 22:38
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında taraftarının önünde İngiliz devi Manchester United'ı konuk etti. Maça hızlı bir başlangıç yapan Fenerbahçe'nin kurduğu baskıyla dikkat çekti. Sarı-lacivertliler, ilk 15 dakikada rakip ceza sahasında 6 kez topla buluşarak 2 şut çekti. Ancak, İngiliz ekibi Fenerbahçe'nin ceza sahasına girmesiyle birlikte ilk atağında gol bulmayı başardı.

Jose Mourinho'ya eski takımından şok! Manchester United'ın atası bile yoktu...

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Kadıköy'de Premier Lig ekiplerinden Manchester United ile karşı karşıya geldi. Eski takımına karşı mücadele eden Jose Mourinho, 15. dakikada şok yaşadı.

ÇOK İYİ BAŞLANGIÇ

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Mücadelenin ilk 15 dakikasında rakibi üstünde kurduğu baskıyla dikkatleri çeken sarı - lacivertliler, önce Osayi-Samuel ile sonrada Fred ile pozisyon buldu. Bu süre zarfında United ceza sahasında 6 kez topla buluşan kanarya, %63'lük de topa sahip olma oranı yakaldı.

İLK ŞUT İLK GOL

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Karşılaşma bu istatistiklerle devam ederken, United, Fenerbahçe ceza sahasına ilk kez girdi ve Eriksen ile golü buldu. Premier Lig ekibi, 1-0 öne geçti. Garnacho'nun savunmanın arkasına kaçmasıyla başlayan atakta, Zirkzee'nin asistinde Eriksen, şutunu çekerek takımını öne geçirdi.

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi José Mourinho Manchester United fenerbahçe
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