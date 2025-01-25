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Jose Mourinho'ya 'huzurevi' benzetmesi yaptılar! Fransızlardan görülmemiş eleştiri

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
25.01.2025 09:39
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Fransız medyasından RMC Sport'un yorumcusu Daniel Riolo, Jose Mourinho hakkında eleştirilerde bulundu. Lyon karşısında oynatılan oyunun çağ dışı olduğunu ifade eden Daniel Riolo'nun Mourinho hakkında kullandığı sözler sosyal medyada gündem oldu.

Jose Mourinho'ya 'huzurevi' benzetmesi yaptılar! Fransızlardan görülmemiş eleştiri

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon ile golsüz berabere kalarak tur şansını son haftaya taşımıştı. Fransız medyasından RMC Sport'un yorumcusu Daniel Riolo, Jose Mourinho için çok sert ifadeler kullandı.

"HUZUREVİ GALERİSİ GİBİ BİR ŞEYDİ"

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Riolo yaptığı yorumda, "Fenerbahçe Lyon karşısında felaket bir oyun sergiledi. Bir ara uyuyakalarak maçı izlemeyi bıraktım. Eski yıldızlar, yıldız olamamış yıldızlar, dünya yıldızı ama artık hiçbir şeyi kalmamış bir hoca! Huzurevi galerisi gibi bir şeydi. Oyun kalitesi olarak da feciydi" açıklamasında bulundu.

TEPKİ GÖSTERENLER VAR

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Fenerbahçeli taraftarların bir kısmı Riolo'nun bu sözlerine tepki gösterdi.

Jose Mourinho Hakkındaki Eleştiriler

Riolo'nun eleştirileri haksız
Mourinho'nun taktiği güncel değil
Fransız medyasının abarttığını düşünüyorum
Fenerbahçe'nin oyunu yeterince iyi değil

Anahtar Kelimeler:
José Mourinho fenerbahçe
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