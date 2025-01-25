Jose Mourinho'ya 'huzurevi' benzetmesi yaptılar! Fransızlardan görülmemiş eleştiri

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon ile golsüz berabere kalarak tur şansını son haftaya taşımıştı. Fransız medyasından RMC Sport'un yorumcusu Daniel Riolo, Jose Mourinho için çok sert ifadeler kullandı.

"HUZUREVİ GALERİSİ GİBİ BİR ŞEYDİ"

Riolo yaptığı yorumda, "Fenerbahçe Lyon karşısında felaket bir oyun sergiledi. Bir ara uyuyakalarak maçı izlemeyi bıraktım. Eski yıldızlar, yıldız olamamış yıldızlar, dünya yıldızı ama artık hiçbir şeyi kalmamış bir hoca! Huzurevi galerisi gibi bir şeydi. Oyun kalitesi olarak da feciydi" açıklamasında bulundu.

TEPKİ GÖSTERENLER VAR

Fenerbahçeli taraftarların bir kısmı Riolo'nun bu sözlerine tepki gösterdi.